У Португалії священники розбестили майже 5 тис. дітей за 70 років – результати розслідування

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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13 лютого 2023

За останні 70 років щонайменше 4 815 дітей зазнали сексуального насильства з боку членів Португальської Католицької Церкви, переважно священників.

Про це йдеться у звіті комісії, яка розслідує сексуальні домагання і насилля у церкві, повідомляє Reuters.

У самій комісії ці результати називають "вершиною айсберга".

Дитячий психіатр Педро Стрехт, який очолив комісію, каже, що озвучена цифра є "абсолютним мінімумом" кількості жертв сексуального насильства з боку священнослужителів у Португалії з 1950 року.

 Фото: Hasenonkel/Depositphotos

Більшість насильників (77%) були священниками, а більшість жертв – хлопчиками. За словами Стрехта, діти зазнавали жорстокого поводження в католицьких школах, церквах, будинках священиків тощо.

Більшість сексуальних насильств відбувалися, коли дітям було 10-14 років. Наймолодшій жертві було лише два роки.

Хосе Орнелас, голова Конференції єпископів, був присутній на презентації звіту, він заявив, що "церква готова вжити відповідних заходів".

Минулого року Португальську католицьку церкву сколихнули випадки ймовірного приховування сексуальних насильств, зокрема, з боку єпископів, які продовжують служити. Комісія заявила, що готує список обвинувачених священників, які досі працюють.

Португальська комісія розпочала свою роботу в січні 2022 року після того, як у Франції повідомили, про те, що близько 3 тис. священників і релігійних служителів вчинили сексуальні дії щодо 200 тис. дітей.

Звинувачення в насильстві надходять від людей різного походження, з усіх регіонів країни, а також від громадян Португалії, які проживають в інших країнах Європи, Африки та Америки.

Комісія поспілкувалася з понад 500 постраждалими, проаналізувала історичні церковні документи та опитала єпископів та інших священнослужителів.

25 свідчень, заслуханих комісією, були направлені до прокуратури для розслідування. Всі інші були вчинені понад 20 років тому, і судове провадження не може бути порушено за строком давності.

У комісії виступають за зміну закону, щоб розпочати судове провадження за історичні злочини, скоєні 30 років тому.

Комісію, яка називає себе незалежною, фінансувала католицька церква.

У грудні 2021 року Стрехт заявив, що якщо церква буде втручатися в діяльність комісії, він буде першим, хто вийде з неї.

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