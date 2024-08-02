Казка та Лійка: Київський зоопарк показав поповнення у сім’ї зубрів

Київський зоопарк показав фотографії дитинчат, які народилися у сім’ї зубрів минулого місяця.

За словами доглядачів, "дівчата" Казка та Лійка ще харчуються материнським молоком. Утім, зубренята вже впевнено бігають за мамами по всьому вольєру та бавляться одна з одною.

"У кожної тепер купа справ: перестрибнути гілочку, почесати спинку об щітку, потерти лоба об стовбур дерева, спробувати на смак "дорослу" їжу та найскладніше – пробігтись вольєром, не заплутавшись у своїх чотирьох ногах", – пишуть працівники Київзоо.

Мами Міра і Муха пильно стежать за кожним кроком своїх дітей та готові у будь-який момент прийти на допомогу.

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"Побачити дитячо-зубрячий садочок можна на початку копитного ряду Київського зоопарку", – додають у зоопарку.

Зубр європейський – червонокнижний вид, повністю зниклий у дикій природі. Кожне народжене теля зубра одразу стає учасником міжнародної програми зі збереження зникаючих видів.

Усі дитинчата записуються у родовід (єдину племінну книгу), мають унікальний племінний номер і кличку, яка одразу визначає рік та місце народження тварини.

Київський зоопарк

Цьогоріч усі зубри, народжені в Україні, мають клички, що починаються з літер UK. Тому за документами зубренят звати UKазка та UKлійка.

"Сьогодні в Україні популяція цих тварин складає близько 400 особин, і тому деякі народжені телята мають часом смішні клички, але правильні для реєстрації. Саме так кумедно звучать імена наших "скарбів": Указка та Уклійка", – пояснюють працівники зоопарку.

А детальніше про пухнастих велетнів можна дізнатися у нашому тесті.