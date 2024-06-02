Китайський зонд приземлився на зворотному боці Місяця: там він збиратиме зразки порід

Зібрані на Місяці матеріали повернуть на Землю 25 червня

Посадковий модуль космічного зонду Chang'e 6 у межах програми з дослідження зворотного боку супутника Землі успішно приземлився на поверхню Місяця.

Посадковий модуль здійснив успішну посадку у величезному кратері, відомому як басейн південного полюса-айткена, повідомляють The Associated Press та The Guardian із посиланням на Китайську національну космічну адміністрацію.

Близько двох кілограмів зразків місячного ґрунту та гірських порід, які збере зонд. У ході роботи він використає два інструменти – бур та роботизовану руку.

Через два дні зразки повернуть назад до модуля, який обертається навколо супутника. Очікується, що матеріали опиняться на Землі приблизно 25 червня.

Відео приземлення Chang'e 6 на поверхню супутника 📸Marvelous landing video of Chang'e 6 on the far side of the moon. Full HD:https://t.co/wcHp6Q42Sk pic.twitter.com/XY0jMIKVtL — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) June 2, 2024

Зібрані зразки використають для того, аби визначити відмінності між більш дослідженою стороною Місяця та його зворотнім боком. Крім того, вони допоможуть пролити світло на таємницю утворення супутника.

Місія направлення пристрою на Місяць – шоста в програмі вивчення супутника.

За останнє десятиліття Китай вклав величезні ресурси в свою космічну програму, зосередившись на низці амбітних починань, щоб скоротити розрив із двома космічними державами – США та Росією.

Пекін досяг кількох помітних досягнень, зокрема побудував космічну станцію під назвою Tiangong, або "небесний палац". Також країна успішно висадила роботизовані марсоходи на Марсі.

Нагадаємо, у січні 2024 року на Місяці відновив роботу японський посадковий модуль "Місячний снайпер".

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