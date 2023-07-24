Вже не вперше: у Китаї планують відправити риб на космічну станцію

У Китаї на космічну станцію "Тяньгун" хочуть відправити риб даніо.

Для цього прісноводних тварин помістять у невелику закриту екосистему, повідомляє Space.com.

Вчені хочуть відправити риб виду даніо-реріо на космічну станцію, аби дослідити втрату кісткової маси в організмах астронавтів.

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Крім цього, науковці вивчатимуть взаємодію між рибою та мікроорганізмами у спеціальній закритій екосистемі.

Фото: slowmotiongli /Depositphotos

Про те, коли саме риб відправлять у космос, наразі невідомо.

Даніо-реріо – це невеликі за розмірами прісноводні риби, яких виявили в останні десятиліття як підвид для вивчення різних захворювань.

Зазначається, що це не перший випадок, коли риб відправляють в космос.

У 1976 році рибок даніо також відправляли на радянську орбітальну станцію "Салют-5" на борту місії "Союз-21 ". Тоді космонавти виявили зміни поведінки цих риб в умовах мікрогравітації.

У 2012 році на Міжнародну космічну станцію відправили систему NASA Aquatic Habitat або AQH з рибами, зокрема, виду медака японська.

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Установка Aquatic Habitat. Фото:NASA

За допомогою експерименту науковці дослідили, як мікрогравітація впливає на морське життя.

Раніше ми повідомляли, що астрономи знайшли планету, яка нагадує гігантське дзеркало.