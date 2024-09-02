Киян запрошують на виставку робіт Олексія Потапенка "Моя планета", яка триватиме до 22 вересня

У Києві відкрили виставку живопису та графіки чернігівського художника Олексія Потапенка "Моя планета". Побачити роботи можна у Національному музеї Тараса Шевченка до 22 вересня 2024 року.

Роботи Олексія Потапенка вирізняються яскравістю кольорів і простотою форм. Митець присвятив свої твори красі природи, силі людського духу та миттєвостям, які надають сенс життю навіть у найтемніші періоди.

Кураторка проєкту Леся Кочергіна зазначає, що саме це робить картини Олексія Потапенка важливими і своєчасними. "Мистецтво завжди було і залишається потужним засобом осмислення реальності. У своїх роботах Олексій Потапенко нагадує нам про важливість збереження ідентичності й про те, що навіть у найважчі часи ми повинні мати силу творити, любити й боротися за своє майбутнє. Його картини – це уособлення безмежної любові до рідної землі", – сказала вона.

Виставка охоплює творчий шлях художника, що почався ще в 1960-х роках і триває дотепер. Вона поділена на п’ять тематичних частин: Українські сузір’я, Моя земля, Українські символи, Українські свята та Графіка.

Кожна з частин виставки розкриває різні грані інтересів художника до української культури: побут, традиції, обряди, сакральні об’єкти. Ці елементи створюють неповторну атмосферу «планети» Олексія Потапенка, де митець поєднує космос із повсякденністю, пропонуючи глядачеві новий спосіб сприйняття дійсності.

Олексій Григорович Потапенко народився 4 серпня 1939 року у Вовчанську, Харківська область. У 2009 році він отримав звання Заслуженого художника України.