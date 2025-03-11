У Києві засудили чоловіка, який знущався над матір’ю: через це у жінки виник психічний розлад

До цього чоловіка вже 12 разів притягували до адмінвідповідальності за домашнє насильство

32-річний житель Києва отримав рік ув’язнення за систематичне психологічне насильство над своєю 52-річною матір’ю.

Як повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, киянин систематично матюкав і принижував матір, з якою жив в однокімнатній квартирі. Також він постійно вимагав у неї грошей.

У вироку описано декілька таких ситуацій – всі вони відбувалися з вересня 2022 по жовтень 2024 року. У кожному з випадків кривдник був п’яним.

Внаслідок тривалого психологічного насильства у матері чоловіка виникли психологічні проблеми.

"У теперішній час постраждала виявляє ознаки змішаної тривожно-депресивної реакції. Наявний у неї психічний розлад [...] в межах розладу адаптації пов’язаний з насильством у сім'ї", – йдеться у вироку.

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У прокуратурі додають, що раніше чоловіка вже 12 разів притягували до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства (ст. 173-2 КУпАП).

Крім того, у 2022 році його судили за зберігання наркотиків (ч. 1 ст. 309 КК України). Домашнє насильство щодо матері чоловік вчиняв під час іспитового терміну.

На судовому засіданні обвинувачений визнав провину.

Оболонський районний суд міста Києва визнав його винним у вчиненні домашнього насильства та призначив йому рік та один місяць ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які існують типи домашнього насильства.