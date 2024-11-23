Знущався з дружини і виганяв з дому: у Києві чоловіка покарали за домашнє насильство

насильство У Києві чоловіку, який роками тероризував дружину, призначили рік пробації

Печерський суд Києва виніс вирок 46-річному чоловіку, який чинив систематичне домашнє насильство щодо своєї дружини. Його засудили до одного року пробаційного нагляду.

Про це повідомили в поліції Києва.

Також чоловік буде зобов’язаний протягом трьох місяців пройти спеціальну корекційну програму, щоб змінити свою поведінку.

За інформацією столичної поліції, 32-річна киянка неодноразово зверталася із заявами, що чоловік принижує її, вдається до фізичного насильства, сварок та виганяє з дому. Крім того, він часто зловживав алкоголем.

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Попри адміністративні протоколи, заборонні приписи та профілактичні заходи, які вживали правоохоронці протягом минулого та поточного року, чоловік продовжував ображати дружину.

Тому правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про домашнє насильство. Суд визнав чоловіка винним і призначив покарання. Якщо він не виконає умови вироку, то може знову опинитися під кримінальною відповідальністю.

Щоб захистити постраждалу, поліція буде регулярно навідувати її вдома та стежити, чи немає повторних випадків насильства.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо ви постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора заявив про збільшення кількості відкритих кримінальних проваджень щодо домашнього насильства. Станом на жовтень 2024 року правоохоронці розслідували 8185 справ, що на 80% більше, ніж у 2023 році.