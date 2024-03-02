BBC викрила киянина, який продавав отруту через форуми для самогубців у Британії
Журналісти BBC встановили особу українця, який, імовірно, продавав отруту за кордон: за допомогою цієї речовини щонайменше 130 людей у Британії заподіяли собі смерть.
За даними журналістів, продавцем отрути може бути киянин Леонід Закутенко.
У розслідуванні BBC йдеться, що чоловік "рекламував свої послуги" на форумі для самогубців і постачав відчайдушним покупцям ту саму речовину, що й шеф-кухар з Канади Кеннет Лоу, якого торік заарештували.
Журналіст під прикриттям дізнався, що Закутенко "відправляє п'ять посилок з отрутою на тиждень".
Проте коли розслідувачі звернулись до Закутенка по коментар, він заперечив звинувачення.
"Це брехня", – відповів він, перш ніж затулити рукою камеру.
Інший продавець цієї ж отрути потрапив до рук поліції у травні 2023 року. За даними слідства, канадець Кеннет Лоу продавав отруту в 40 країнах світу та призвів до 93 смертей у самій лише Британії.
57-річний шеф-кухар працював в одному з елітних готелів, а паралельно "допомагав" людям отруїтися. Він продав щонайменше 1200 наборів з речовинами, клієнтів знаходив у мережі.
У ВВС стверджують, що Леонід Закутенко продає ту саму хімічну речовину щонайменше з листопада 2020 року і дотепер.
Якийсь час він навіть рекламував свої послуги на тому ж форумі, що й сумнозвісний шеф-кухар.
Сім’ї померлих закликають британських правоохоронців посилити боротьбу з форумами, де люди радять одне одному, як краще накласти на себе руки, або продають убивчі речовини.
Такі ж заклики від британців отримували компанії Google та Amazon, адже багато людей купували отруту просто через ці платформи.
Водночас уряд країни запевняє, що новий закон про безпеку в інтернеті, ухвалений минулого року, має обмежити доступ користувачів до форумів для самогубців.