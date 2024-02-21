У Житомирі літнє подружжя підозрюють у доведенні онуки до самогубства

Літньому подружжю, яке опікувалось онукою, оголосили про підозру у доведенні її до самогубства. Трагедія сталась у серпні 2023 року у Житомирі.

Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

У коментарі для “УП.Життя” прокурорка Житомирської окружної прокуратури Людмила Черняк розповіла, що на момент смерті дівчині було 17 років (2006 року народження), вона проживала разом з дідусем та бабусею.

У 2010 році її батьків позбавили батьківських прав через неналежне виконання обов’язків. Мати зловживала алкоголем та пізніше померла.

“Загибла – не єдина дитина в сім’ї. Старша сестра вже повнолітня, тож проживає окремо. Була ще маленька дитина, яка теж випала з вікна і загинула. Тоді встановили, що це був нещасний випадок”, – зазначила пані Людмила.

Також прокурорка розповіла, що подружжя погано ставилося до онуки, її постійно принижували, вимагали гроші, не забезпечували одягом та ліками.

“Сварки часто лунали в цій родині, сусіди підтвердили, що чули крики з помешкання. Підозрювані забирали в неї гроші і витрачали їх на власні потреби, забороняли користуватися побутовими приладами в квартирі.

Неодноразово викликали поліцію. Зокрема, сама дівчина зверталась до правоохоронців, бо була свідком, як дідусь б’є бабусю і намагалась її захистити”, – сказала Людмила Черняк.

Також вона повідомила, що дитина довгий час перебувала у нездоровій атмосфері, яка негативно вплинула на її емоційний стан. За даними прокуратури, дівчина не витримала принижень та скандалів у родині, через що вирішила накласти на себе руки.

Минулого року у серпні вона залишила передсмертну записку та вистрибнула з вікна п’ятого поверху. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Житомирське райуправління поліції. Якщо вина подружжя буде доведена у суді, їм загрожує від семи до десяти років позбавлення волі за частиною третьою статті 120 Кримінального кодексу України.

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