Через кліматичні зміни обертання Землі сповільнилося: це може вплинути на вимірювання часу

Танення льодовиків сповільнює обертання Землі настільки, що наступна "високосна секунда" буде затримана на три роки.

Цю секунду іноді додають до Всесвітнього координованого часу для того, щоб синхронізувати його з обертанням Землі, яке є нестабільним і сповільнюється протягом століть.

"Лід розтанув достатньо, щоб змінити рівень моря настільки, що ми можемо побачити, як це вплинуло на швидкість обертання Землі", – зазначив Дункан Агню, геофізик з Інституту океанографії Скріппса в Ла-Хойя (штат Каліфорнія). Результати його дослідження опублікували в журналі Nature.

Глобальне потепління може призвести до того, що наступну "високосну секунду" не треба буде додавати до 2029 року, а не до 2026-ого, як планували раніше.

За словами дослідників, "високосні секунди" можуть створювати проблеми для обчислювальних систем, тому вчені планують позбутися їх не раніше 2035 року.

Також вони побоюються, що наступна секунда може бути "від'ємною" – її треба буде пропустити, а не додати.

"Ми не знаємо, як впоратися з пропуском однієї секунди. Ось чому метрологи хвилюються", – сказала Фелісітас Аріас, колишня директорка відділу часу Міжнародного бюро мір і ваги в Севрі (Франція).

Також вона зазначила, що трирічна затримка – це "гарна новина", тому що навіть якщо "від’ємна" високосна секунда все ще необхідна, її використають пізніше, і їх буде менше до 2035 року.

Але це не слід розглядати як аргумент на користь глобального потепління, зауважив Дункан Агню.

Багато метрологів передбачали, що високосні секунди будуть лише додаватися, оскільки протягом років обертання Землі сповільнюється, а це означає, що іноді хвилина у Всесвітньому координованому часі повинна тривати 61 секунду, щоб Земля могла наздогнати час. Таке зменшення швидкості обертання планети спричинене притяганням Місяця до океанів.

Аналіз також показує, що 1,4 мільярда років тому доба тривала лише близько 19 годин. Це свідчить про уповільнення обертання Землі протягом мільйонів років.

За словами Агню, зараз на швидкість обертання Землі впливають течії в рідкому ядрі планети, які з 1970-х років призвели до збільшення швидкості обертання зовнішньої кори. Зважаючи на те, що зараз Земля обертається повільніше, "високосні секунди" потрібно додавати рідше. Якщо обертання сповільнюватиметься й надалі, такі секунди взагалі можуть не знадобитися. Це може статися пізніше, ніж вважалося раніше.

Науковці виявили, що без танення льоду негативна високосна секунда знадобилася б на три роки раніше.

"Людська діяльність сильно впливає на зміну клімату. Відтермінування високосної секунди – лише один приклад", – зауважив Цзяньлі Чень, геофізик із Політехнічного університету Гонконгу.

Високосні секунди вже є "великою проблемою", оскільки в суспільстві, яке все більше базується на точному часі, вони призводять до серйозних збоїв в обчислювальних системах, каже Елізабет Донлі, яка очолює відділ часу і частоти в Національному інституті стандартів і технологій в Боулдері, штат Колорадо.

Безпрецедентний від’ємний стрибок секунди може бути ще гіршим.

"Усі наявні комп'ютерні коди його не враховують", – сказала науковиця.

Розрахунки спираються на те, що прискорення Землі продовжуватиметься на нинішньому рівні, але активність у внутрішньому ядрі майже неможливо передбачити, стверджують науковці.

Агню сподівається, що усвідомлення впливу зміни клімату на ведення часу спонукатиме людей діяти.

Нагадаємо, до 2100 року майже половина території Землі може увійти у нові кліматичні зони.