Зміни у кліматі спричиняють зростання ризику передчасних пологів – вчені

Через зміни клімату, зокрема екстремальні температури, зростає кількість немовлят, які народжуються недоношеними.

Про це йдеться у дослідженні австралійської групи вчених, опублікованому в журналі Science of the Total Environment, пише Science Alert.

Наслідки глобального потепління, як-от лісові пожежі, посухи та нерегулярність пір року, також збільшують у повітрі кількість алергенів і пилу. Це, своєю чергою, має значний вплив на респіраторні захворювання.

“Ми виявили багато прямих зв’язків між зміною клімату та здоров’ям дитини, найсильнішою з яких було підвищення ризику передчасних пологів через вплив екстремальних температур у середньому на 60% ”, – заявив глобальний еколог з Університету Фліндерса в Австралії Корі Бредшоу.

Науковці також проаналізували 163 дослідження з усього світу, які стосувалися впливу глобального потепління на здоров'я немовлят.

У 39-ти з них вчені знайшли зв'язок між змінами температури та перинатальними особливостями: низькою вагою при народженні, змінами гестаційного віку (вік плода з точки зору тривалості вагітності в тижнях), передчасним розривом плодової оболонки та навіть втратою вагітності.

Читайте також : Потепління на кожен додатковий градус зменшує водні ресурси Землі: до чого це може призвести

Хоча екстремальні температури найбільше впливають на здоров’я немовлят, 16 із 20 досліджень акцентували на впливі забруднювачів повітря й розвитку респіраторних захворювань.

Наприклад, принаймні 7 різних досліджень показали, що підвищення концентрації частинок у повітрі збігалося зі збільшенням кількості дітей, у яких виникли проблеми з диханням. 4 дослідження спеціально вивчали забруднення повітря димом від лісових пожеж.

“Проблеми зі здоров’ям дітей, які ми виявили, залежать від екстремальних погодних умов – значні холоди спричиняють респіраторні захворювання, тоді як посуха та екстремальні опади можуть призвести до затримки зростання населення.

З огляду на те, що клімат впливає на дитячі захворювання, соціальні та фінансові витрати продовжуватимуть зростати в міру прогресування кліматичних змін, створюючи все більший тиск на сім’ї та служби охорони здоров’я”, – зауважують автори дослідження.

Читайте також : ДНК восьминогів може містити підказку щодо глобального потепління – дослідження

Дослідження частіше охоплювали розвинені країни, тому реальна ситуація може бути значно гіршою, кажуть вчені. Вони пояснюють: у країнах з середнім і низьким рівнями доходу діти гірше захищені від наслідків зміни клімату.

“Зміни клімату є універсальними та негативно впливають на всі країни та людей, і ми повинні підготувати суспільства до зростаючих загроз здоров’ю дітей.

Якщо ми хочемо захистити нинішніх і майбутніх дітей, необхідно розробити політику охорони здоров’я для протидії захворюванням, пов’язаним із кліматом, а також спрямувати зусилля на зменшення антропогенної зміни клімату”, – каже вчений-медик Льюїс Віда з Університету Західної Австралії.