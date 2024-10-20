У Британії в шкільну бібліотеку повернули збірку Байрона, взяту ще перед Першою світовою війною

Книгу повернули до шкільної бібліотеки через понад 100 років

У графстві Кармартеншир (південний Вельс) чоловік повернув у шкільну бібліотеку книгу, позичену ще перед Першою світовою війною.

Примірник "Поезії Байрона" повернувся до книгозбірні зі запізненням на понад століття, пише The Guardian.

Усередині книги в синій тканинній палітурці написано ім’я позичальника (Леонард Юбенк) і дату, коли йому дали книгу (25 вересня 1911 року).



Книгу знайшли серед колекції подружжя у Вельсі Фото: Школа St Bees

Юбенк, який народився в 1893 році, був учнем школи Сент-Біз, поблизу Вайтхейвена (Камбрія) між 1902 і 1911 роками. Згодом він продовжив навчання в Королівському коледжі Оксфорда.

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Записи свідчать, що, попри поганий зір, у 1915 році його завербували до 15-го прикордонного полку для участі в Першій світовій війні. 23 лютого 1916 року він загинув у бою від кулі в голову. Його поховали у Бельгії.

Книга поета-романтика Байрона – не перша, яку повернули до бібліотеки після тривалого користування. У травні книгу, взяту в бібліотеці в Гельсінкі, повернули із запізненням на 84 роки. Фінський переклад історичного роману Артура Конан Дойля "Біженці".