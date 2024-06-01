До однієї з бібліотек Фінляндії повернули книгу із запізненням у 84 роки: чому так сталося

Книгу мали повернути до 26 грудня 1939 року, однак за місяць до того розпочалася Зимова війна.

До однієї із бібліотек Гельсінки, столиці Фінляндії, повернули книгу, взяту ще напередодні початку Другої світової війни.

Працівники установи здивувалися, коли до бібліотеки принесли примірник роману Артура Конана Дойла "Вигнанці", який, згідно із записами, мали повернути до 26 грудня 1939 року, повідомляє CNN.

У поверненій книзі була картка читача на ім'я одного із бізнесменів фінської столиці. Однак особа, яка принесла роман до бібліотеки, не пояснила свій зв'язок із позичальником.

Максимальний штраф за прострочений термін повернення книги в бібліотеці становить шість євро. Оскільки цього роману не було в системі книгозбірні, яка від 1939 року багаторазово змінювалася, цього разу нікого не покарали.

Центральна бібліотека Гельсінкі Oodi Центральна бібліотека Гельсінкі Oodi

"Інколи ми отримуємо такі повернення із запізненням на десятки років, і часто це книги, які друзі та родина знаходять, переглядаючи речі померлого родича. Я не знаю, чи так було з цією книгою", – розповіла бібліотекарка Гейнйі Стренд, яка отримала роман.

Термін для повернення книги пояснює, чому її не принесли до бібліотеки раніше – Радянський союз напав на Фінляндію 30 листопада 1939 року.

"Зимова війна почалася лише за місяць до встановленого терміну, тож, ймовірно, повернення (ред. – книги) не було першим, про що думав позичальник", – поділилася роздумами про долю книги працівниця гельсінської бібліотеки.

Примірник роману з урахуванням його віку досі має хороший стан. Поки що "Вигнанців" надіслали до головної бібліотеки міста Гельсінкі. Якщо там вирішать повернути роман до книгозбірні, де його зберігали раніше, то він стане доступним для резерву на сайті закладу.

"Наша мета – не охороняти книги. Ми тут, щоб популяризувати читання та забезпечити доступ до книг і знань для всіх. Бібліотечні книги належать усім нам, і пізнє повернення не є великою проблемою", – зазначила бібліотекарка Сійна Тіураніемі.

Нагадаємо, Гарвардська бібліотеки зняла палітурку з книги Арсена Гуссейє "Долі людські", яку лікар, якому подарували твір, зробив із шкіри померлої пацієнтки.