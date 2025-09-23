Книжка на роботі замість скролу: книгарня Сенс і Happy Monday запустили нову кампанію

Наші робочі перерви часто зводяться до кави чи скролінгу стрічки, але кілька сторінок книжки здатні перезавантажити думки глибше, ніж будь-який ґаджет. Сенс разом із Happy Monday запустили ініціативу "Читай на роботі. Працюй з сенсом", аби нагадати що робочі паузи можуть стати не лише відпочинком, а й новою корисною звичкою.

Чому саме читання:

Дослідження Mindlab International / University of Sussex показало: всього 6 хвилин читання може знизити рівень стресу на 68 % — навіть ефективніше, ніж музика чи прогулянка.

Натомість прокручування TikTok, рілсів чи стрічок у соцмережах не відновлює ресурси, а навпаки — підвищує когнітивне навантаження та розсіює увагу. Недавнє дослідження виявило, що регулярне споживання короткого відеоконтенту корелює зі зниженням концентрації, виконавчих функцій уваги та самоконтролю — критично важливих для робочих задач.

Читацька культура як новий тренд у компаніях

Все більше HR-експертів і компаній запускають читацькі клуби та корпоративні бібліотеки. Дослідження й кейси доводять: такі ініціативи покращують враження працівників від роботи, формують культуру обміну знаннями та зміцнюють командний дух.

"Для нас ця ініціатива це продовження промоції читання у щоденному житті. Ми починали з проєкту "Читай у метро", аби книги ставали супутниками в дорозі. Тепер ми хочемо нагадати: навіть робочий день може мати свій простір для читання. Це спосіб відпочити, перезавантажити думки й наповнити рутину корисним. Ми віримо, що маленькі щоденні практики створюють велику читацьку культуру, і саме тому раді запустити цю ініціативу разом із Happy Monday", – каже Вікторія Середа, маркетинг директорка книгарні Сенс.

Кампанія має на меті сформувати нову звичку — робити паузи на роботі з книжкою, а не телефоном. Це ілюструє відеоролик, з якого починається кампанія. Далі планується серія рілсів з оглядами корпоративних бібліотек і читацьких традицій у компаніях.

"Наш мозок не створений для 8-годинного нон-стопу. Короткі перерви відновлюють ресурси, зменшують втому та підвищують концентрацію. Ми хочемо показати, що читання — це ідеальна робоча пауза, яка по суті є інвестицією у продуктивність" , — коментує Анна Мазур, СЕО Happy Monday.

Тож стежте за Happy Monday та книгарнею Сенс у соцмережах, прихопіть на роботу улюблену книжку і читайте, щоб працювати з сенсом!