Кока-Кола повертає пляшки з іменами в рамках кампанії "Ділись Кока-Кола"

Компанія Кока-Кола оголосила про те, що вона знову випускає пляшки з іменами замість логотипа. Продукція вже з’явилась у продажу в Україні.

Бренд запрошує поділитися унікальними пляшками Кока-Кола з друзями, щоб відзначити вашу дружбу й створити незабутні спогади.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Кампанія "Ділись Кока-Кола" (Share a Coke) вперше стартувала у 2011 році й стала новаторським прикладом персоналізації в історії індустрії. Згідно з задумом, кожен охочий може знайти пляшку з власним ім’ям або іменем близької людини.

У компанії пояснюють, що повторний запуск "Ділись Кока-Кола" у 2025 році має на меті нагадати про важливість емоційного зв’язку між людьми у світі, в якому переважає онлайн-комунікація. Бренд запрошує поділитися персоналізованим напоєм із друзями.

Згідно з дослідженням, 72% представників покоління "зумерів" надають перевагу автентичності та прагнуть підтримувати контакт із реальними людьми, а не лише віртуальними співрозмовниками. Кока-Кола акцентує: справжнє й щире спілкування важливе як в онлайні, так і в офлайн-житті, але саме спільні миті поза екраном народжують незабутні спогади.

"У сучасному цифровому світі важливо не забувати про цінність дружби та людського спілкування . Кампанія "Ділись Кока-Кола" нагадує, що найяскравіші спогади з’являються тоді, коли ми разом і відчуваємо магію людського зв’язку: спонтанний сміх, щирі емоції, дружні історії, розказані за пляшечкою Кока-Кола — саме це робить наше життя по-справжньому особливим", — прокоментувала Тетяна Ставицька, керівниця напрямку комунікацій і сталого розвитку компанії Кока-Кола в Україні.

Персоналізовані пляшки вже доступні в точках продажу по всій країні.