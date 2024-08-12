Кока-Кола та Український Червоний Хрест надали підтримку домогосподарствам Харківщини та Херсонщини

Внаслідок війни вітчизняне сільське господарство зазнало колосальних втрат і руйнувань. В особливо тяжкій ситуації опинилися жителі сільських місцевостей, в яких зазвичай немає додаткових ресурсів, які можна було б інвестувати у відновлення своїх домогосподарств. Однак попри все підприємці докладають максимальних зусиль, щоб за першої ж можливості повернутися до роботи.

Грантова програма Фундації Кока-Кола, яка реалізується спільно з Українським Червоним Хрестом, покликана підтримати ці починання.

В рамках ініціативи домогосподарства Харківщини (Чугуївський район, Малинівська громада, с. Мосьпанове, с. Стара Гнилиця; Чкаловська громада, с. Гракове) та Херсонщини (Бериславський район, Великоолександрівська громада, с. Первомайське, с. Біла Криниця, с. Кар’єрне) отримали натуральну та цільову грошову допомогу для відновлення сільськогосподарської діяльності, яка для більшості родин є єдиним джерелом прибутку.

До участі в програмі відібрали домогосподарства, які були частково пошкоджені або повністю зруйновані та які мають принаймні одного працездатного члена сім'ї віком від 18 до 65 років. Також умовою допомоги було право власності не менше, ніж протягом одного року на земельну ділянку, що придатна для сільськогосподарської діяльності.

Пріоритет надавали домогосподарствам з найбільшою кількістю критеріїв вразливості: наявність осіб старших 65 років, осіб з інвалідністю I-ї або II-ї групи, двох або більше неповнолітніх дітей, а також малозабезпечені родини і родини, що здійснюють догляд за дітьми-сиротами.За словами Президента Фундації Кока-Кола Карлоса Пагоаги, Фундація вже протягом двох років активно підтримує українців й надалі буде лише посилювати свої зусилля.

"Підтримка та розбудова економіки країни у такі важкі часи – особливо важлива. Ми розуміємо, що людям необхідно надавати таку допомогу, завдяки якій вони зможуть утримувати та розвивати свої домогосподарства, годувати сім’ї, заробляти на підтримку життєдіяльності, розвиваючи тим самим свої місцевості та прилеглі території.

Цей грант Фундації Кока-Кола допоможе відновити та підтримувати життєдіяльність сільськогосподарських домогосподарств на постраждалих територіях", – наголошує Карлос Пагоага.

В рамках програми учасники отримали необхідне обладнання: полікарбонатну теплицю або мотоблок з додатковим навісним обладнанням. Домогосподарства, які зуміли продемонструвати найбільш ефективне використання наданої допомоги, отримали додаткові фінансові кошти для закупівлі витратних матеріалів, наприклад насіння та захисної сітки для теплиць.

Як пояснює генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко, організація вже не вперше спільно з Фундацією Кока-Кола реалізує благодійні проєкти в постраждалих громадах.

"Ми прагнемо впроваджувати довгострокові програми, спрямовані на підтримку людей, які хочуть відновити своє господарство, працювати та розвиватися", – зазначає Максим Доценко.

Фундація Кока-Кола скерувала на реалізацію благодійної програми 300 тис. доларів США. Загалом, починаючи з 24 лютого 2022 року, Система Компаній Кока-Кола спільно з Фундацією Кока-Кола зобов’язались надати українцям допомогу на суму понад 35 млн доларів США.