Учні початкових класів харчуватимуться безоплатно: коли запрацює нововведення

Державні кошти можуть покрити від 70 до 100% витрат на харчування

В області та громади вже почали надходити кошти з державного бюджету для безкоштовного харчування учнів початкових класів. Однак швидкість використання субвенції залежить від рішень на місцях.

Про це розповіли в Офісі освітнього омбудсмена.

Там пояснили, що виділені кошти забезпечують 100% вартості продуктів харчування для учнів початкових класів, якщо у навчальному закладі є власні кухарі.

У випадку забезпечення школярів їжею завдяки послугам кейтерингу чи аутсорсингу держава покриває не більше 70% їхньої вартості. Інші 30% має виділити місцева громада.

Для того, аби за рахунок коштів державного бюджету почали годувати учнів, громада має скликати сесію депутатів та внести зміни до бюджету територіальної громади та за потреби виділити додаткові кошти.

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"Тому закликаємо громади вчасно та оперативно ухвалити необхідні рішення для забезпечення безоплатного харчування учнів початкових класів", – говорять в освітнього омбудсмена.

Там наголошують, що на швидкість прийняття необхідних рішень у громаді можуть вплинути батьки, закликавши місцевих депутатів вчасно зібратися для вирішення подальшої долі коштів.

"Наприкінці 2024 року, якщо громада не використає кошти субвенції, вони повернуться назад до державного бюджету", – додають в омбудсмена.

Надалі громада має перерахувати виділені кошти на рахунки відділу чи управління освітою або до навчальних закладів, які мають фінансову автономію.

За отримані кошти вони можуть закупити продукти харчування чи оплатити послуги кейтерингу або аутсорсингу.

"Тривалість процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" може орієнтовно тривати від 5 днів до 1,5 місяця", – пояснили в освітнього омбудсмена.

Після цього дітей забезпечать безоплатним харчуванням.

Нагадаємо, державна субвенція гарантує гаряче одноразове харчування для учнів початкових класів. Тобто діти які навчаються від 1 по 4 класи шкіл, можуть отримати безоплатний сніданок або обід.

Кошти отримають лише комунальні заклади освіти.