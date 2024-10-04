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Учні початкових класів харчуватимуться безоплатно: з бюджету виділили 2 млрд гривень

Альона Павлюк — 4 жовтня, 17:58
Учні початкових класів харчуватимуться безоплатно: з бюджету виділили 2 млрд гривень
З жовтня учні початкових класів харчуватимуться безоплатно
NewAfrica/Depositphotos

З жовтня харчування для учнів 1-4 класів буде безоплатним. Для цього на 2024 рік з бюджету виділили 2 мільярди гривень.

Гроші передадуть місцевим громадам у формі субвенції, повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів з пільгами, а фінансування покривали коштом місцевих бюджетів.

"Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку", – зазначили у МОН.

Кабінет міністрів уже затвердив механізм розподілу коштів, який має створити однакові умови для організації харчування в усіх школах країни.

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Субвенцію можна використати як для придбання продуктів, так і для оплати послуг кейтерингу або аутсорсингу.

Основні умови для надання субвенції:

  • гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1-4 класи);
  • у закладі освіти навчання відбувається очно або у змішаній формі;
  • школи можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, які займаються кейтерингом;
  • розрахунок вартості харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів;
  • усі процеси мають відповідати законодавчим вимогам.

Нагадаємо, МОН підписало перший наказ про призначення грантів на навчання у закладах вищої освіти для майже 11 тисяч студентів.

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