Учні початкових класів харчуватимуться безоплатно: з бюджету виділили 2 млрд гривень

З жовтня харчування для учнів 1-4 класів буде безоплатним. Для цього на 2024 рік з бюджету виділили 2 мільярди гривень.

Гроші передадуть місцевим громадам у формі субвенції, повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів з пільгами, а фінансування покривали коштом місцевих бюджетів.

"Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку", – зазначили у МОН.

Кабінет міністрів уже затвердив механізм розподілу коштів, який має створити однакові умови для організації харчування в усіх школах країни.

ВІДЕО ДНЯ

Субвенцію можна використати як для придбання продуктів, так і для оплати послуг кейтерингу або аутсорсингу.

Основні умови для надання субвенції:

гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1-4 класи);

у закладі освіти навчання відбувається очно або у змішаній формі;

школи можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, які займаються кейтерингом;

розрахунок вартості харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів;

усі процеси мають відповідати законодавчим вимогам.

Нагадаємо, МОН підписало перший наказ про призначення грантів на навчання у закладах вищої освіти для майже 11 тисяч студентів.