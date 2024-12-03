Коли тепер приходить Святий Миколай. Вшанування, пісні та вірші для улюбленого українцями святого

Ще одна гарна традиція вшанування святого: пекти печиво, яке зветься Миколайчиками і обдаровувати ним близьких. Воно може бути будь-якої форми. Зараз його часто роблять у вигляді бородатого дідуся-священника.

6 грудня світ вшановує святителя Миколая Чудотворця. Для України ця дата нова – до реформи церковного календаря ми відзначали день цього святого 19 грудня.

У наших традиціях є два дні, пов’язані з ним: зимовий Миколай (6 грудня) та весняний або літній Миколай (9 травня, раніше за старим календарем 22 травня). Перша дата є ймовірною датою смерті святого, а друга – пов’язана з перенесенням мощів святого з території сучасної Туреччини до Італії.

День успіння християнського єпископа став улюбленим святом для дітлахів по всьому світу, а для багатьох українських малюків цей святий – символ Різдва та Нового року.

Розповідаємо, ким був священник за життя, як виглядав святий Миколай,а також зібрали пісні та вірші для дітей на свято Миколая.

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Святий Миколай: як виглядає та ким був в історії

Святитель Миколай Чудотворець, архієпископ Мир Лікійських точно був історичною персоною, однак домислів та припущень про його життя більше, ніж точних фактів.

Відомо, що народився священник наприкінці ІІІ століття у місті Патара. На сьогодні це територія Туреччини, але у часи життя Миколая то була земля Римської імперії.

Про його життя задокументовано сухі та водночас промовисті факти: у молодості здійснив паломництво до Єгипту та Палестини, став єпископом, був ув’язнений через свою віру під час гонінь імператора Діоклетіана.

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Після звільнення з тюрми, за переказами, був присутній на Нікейському соборі (Вселенському соборі, який закріпив нині відомі основи християнства). Хоча цей факт також вважають сумнівним – його ім’я не збереглося у жодному зі старих списків єпископів, які були там.

Помер єпископ у віці приблизно 75 років, у місті Мира, де й був похований. У 1087 році італійські купці викрали (чи то вивезли і вберегли від можливої наруги іновірців) мощі святого та перенесли їх у місто Барі. Там вони перебувають і нині. Місце поховання єпископа є паломницьким, а його мощі виділяють миро.

Італійський професор Луїджі Мартіно під час реставрації гробниці святого проводив анатомічне дослідження його кісток. Він встановив, що Миколай був зростом 167 сантиметрів, худорлявий, мав широке обличчя з трохи висунутим вперед підборіддям, високе чоло, карі очі, досить міцні зуби з карієсом та сиву борідку – з якою його власне й зображують на іконах. Судячи з зубів, харчувався він переважно рослинними продуктами. Ймовірно, мав артрит хребта та тазу і хронічний головний біль.

Щорічне вшанування пам’яті

Мабуть, чи не у кожній країні Європи є місто (іноді й не одне) покровителем якого вважається святий Миколай. В Україні це – Луцьк.

Чи не в кожному навіть маленькому містечку є власна резиденція святого, де малюки можуть поспілкуватися з Миколаєм та часто навіть отримати гостинці. Є місця, де потрібен квиток, та часто резиденції організовані за кошти муніципальної влади, церкви чи благодійників.

У великих містах зазвичай облаштовують кілька майданчиків, де дітлахи можуть зустрітися з чудотворцем. Зазвичай відвідує Миколай і туристичні місця, тож шукайте найближче до себе або те, яке найбільше до душі.

Існує дитяча традиція писати лист Миколаю. Малюки вказують там свої побажання до подарунків, а батьки намагаються їх здійснити. Такий лист заведено залишати на вікні. Хтось креативить і кладе послання у морозильну камеру (на кшталт листа Санті, що живе на Північному полюсі). Можна і справді відправити лист Миколаю поштою. Укрпошта пропонує надіслати лист святому за адресою вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001​. За найкреативніші листи обіцяють подарунки.

Миколай відомий своєю тихою благодійністю і милосердям. Дорослі можуть наслідувати його приклад подарувавши свято дітям. Ось тут можна почитати цьогорічні листи Миколаю, які зібрали благодійні фонди, та долучитися до підготовки подарунків постраждалим через війну дітям.

Вірші та пісні для дітей про святого Миколая

Ішов Миколай

Іван Малкович (за народною пісенькою)

виконує Віктор Морозов

Ішов Миколай лужком-бережком,

Святий Миколай із повним мішком.

Приспів:

Від хати до хати біленьким сніжком

ішов Миколай із повним мішком.

Із неба до діток ішов, поспішав,

і їм під подушки даруночки клав.

Приспів

Тяжкий і великий у нього мішок,

а в ньому дарунки — для всіх діточок!

Приспів

Ішов, усміхався крізь темну пітьму,

а зіроньки з неба світили йому.

Приспів

* * *

Святий отче, Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров’я для родини,

Красну долю для Вкраїни!

* * *

Любий Отче Миколаю,

Ти усе про мене знаєш.

З висоти небес спустися,

Серця лагідно торкнися,

Освяти його Любов’ю,

Подаруй душі здоров’я.

Буду добра і слухняна,

Все робитиму старанно.

Хочу, Отче, як і Ти,

Мир і Радість всім нести.

* * *

Все затихло надворі,

Сяють зорі угорі,

Всі чекають-виглядають

Чудотворця Миколая.

Але щось він забарився.

Може, в небі заблудився?

В нього клопотів багато,

Бо заходить в кожну хату.

Все, що в нього в торбі є,

Дітям радо роздає.

* * *

На віконце хукаю,

Шибку протираю:

Чи до мене прийдеш ти,

Добрий Миколаю?

На Землі великій

Діточок багато –

Чи знайдеш ти стежечку

До моєї хати?

Я не найслухняніший

І не завжди чемний –

Може, сподіваюся

На прихід даремно…

А проте чекатиму,

Хоч і сон змагає.

Вірю, що знайдеш мене,

Добрий Миколаю.

Миколай Бородатий

гурт "Плач Єремії"

Дивитиcь на зиму чеpез шкло

Кльово так, cамому у хаті

Скоpо Різдво і Миколай Боpодатий

Скоpо укpаїнці будуть cпівати

I не пpоcто так, без пpичини

Будуть колядувати і Миколай Боpодатий

Дивлюcь в вікно - cніг лапатий

Хто там йде до нашої хати

То не якийcь Дід Моpоз, то Миколай Боpодатий

Мені пpинеcе він нову гітаpу

До ваc пpийде також незабаpом

Святий Миколай - Миколай Боpодатий

А потім Різдво - "Хpиcтоc cя pождає",

"Hова pадіcть cтала" - в веpтепі cпівають

Падає cніг лапатий, ми чекаємо cвята

Шинки, ковбаcи і оcеледці

Пампушки і вушки, кутя і Пpеcлі

Будем колядувати і Миколай Боpодатий

Дивитиcь на зиму чеpез шкло

Кльово так, cамому у хаті

Скоpо Різдво і Миколай Боpодатий





Пригадай (Новорічна)

гурт "Мотор'ролла"

Сніг у світлі зимових зір

Погукає мене на двір,

Намалює нехай на склі

Візерунки закуті в лід.

Я охоче піду за ним,

Я згадаю, як був малим,

Щоб почути веселий сміх,

В рукавицях тримати сніг.





Приспів:

Пригадай,

Тихий вечір догорає.

Загадай,

Що було, чого немає.

Миколай

На порозі вже чекає,

Геть обліплений дітьми,

Принесе надії мить.





Хтось закрутить в герлянди дім,

Щоб були подарунки в нім

І бенгальські дощі рясні.

Вже дорослі, а може ні.

Від буденних негод зігрій,

Цілу жменю маленьких мрій

І ще трохи великих мрій,

Хай збувається в рік новий.





Приспів.





Пригадай,

Тихий вечір догорає.

Загадай,

Що було, чого немає.

Миколай

На порозі вже чекає...





Довго бажатиме

Гарного свята нам,

Щастя промінного,

У святу мить

Світла сріблястого,

Снігу пухнастого,

Щедрого вечору

І теплої зими...



