У Повітряних Силах показали, як колишня вчителька знищує російську ракету
Під час масованої російської атаки 17 листопада військова Наталія Грабарчук з першої спроби з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищила російську крилату ракету.
Для жінки це був перший бойовий пуск – і він виявився успішним, розповіли в Повітряних Силах ЗСУ.
До 2021 року Наталія Грабарчук працювала вихователькою дошкільного навчального закладу, але згодом змінила професію і вступила до лав Збройних сил.
Зараз вона служить стрілцем-зенітником ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід".
Там поділилися відео, на якому жінка робить пуск, яким знищує потенційну загрозу для українських міст.
"Наташа, попала!" – чути радісний голос за кадром.
У цей момент військовослужбовиця присідає та з подиву закриває обличчя руками.
"Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут – перший бойовий і в ціль!" – поділилася враженнями Наталія.
Жінка додала, що ПЗРК тиснув не лише 18-кілограмовою вагою, а й відповідальністю. Тому захисниця щиро раділа своєму першому досягненню.
"Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям. У складі нашої мобільної вогневої групи – військовослужбовці-жінки. Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату, віддаємо всі свої сили", – додала вона.
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