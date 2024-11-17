У Повітряних Силах показали, як колишня вчителька знищує російську ракету

До 2021 року Наталія працювала вихователькою в дошкільному закладі

Під час масованої російської атаки 17 листопада військова Наталія Грабарчук з першої спроби з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищила російську крилату ракету.

Для жінки це був перший бойовий пуск – і він виявився успішним, розповіли в Повітряних Силах ЗСУ.

До 2021 року Наталія Грабарчук працювала вихователькою дошкільного навчального закладу, але згодом змінила професію і вступила до лав Збройних сил.

Зараз вона служить стрілцем-зенітником ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід".

Там поділилися відео, на якому жінка робить пуск, яким знищує потенційну загрозу для українських міст.

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"Наташа, попала!" – чути радісний голос за кадром.

У цей момент військовослужбовиця присідає та з подиву закриває обличчя руками.

"Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут – перший бойовий і в ціль!" – поділилася враженнями Наталія.

Жінка додала, що ПЗРК тиснув не лише 18-кілограмовою вагою, а й відповідальністю. Тому захисниця щиро раділа своєму першому досягненню.

"Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям. У складі нашої мобільної вогневої групи – військовослужбовці-жінки. Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату, віддаємо всі свої сили", – додала вона.

Раніше ми розповідали історію поліціянтки, яка зустріла повномасштабне вторгнення в Маріуполі, а згодом допомагала евакуювати постраждалих з Бахмута та інших населених пунктів Донеччини та Луганщини.