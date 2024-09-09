Виявив понад 40 боєприпасів. У ДСНС показали собаку-сапера Арні

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України розповіли історію собаки-сапера Арні – він допомагає рятувальникам розміновувати українські землі.

Сапер-кінолог Андрій Балашов розповів, що його улюбленець працює з ним вже два роки – третю ротацію поспіль – і дуже добре проявив себе у роботі.

"Арні дуже добре себе зарекомендував у пошуку вибухонебезпечних предметів. На його рахунку вже понад 40 боєприпасів, які собака зумів виявити, – артснаряди, міни, гранати", – зазначив Балашов.

Арні та сапер-кінолог Андрій Балашов ДСНС України

Рятувальники кажуть, чотирилапий сапер особливо відзначився на Миколаївщині: там він допоміг знайти протитанкові міни навіть у складних умовах.

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"Арні залишається вірним і скромним героєм, невпинно рятуючи життя", – стверджують у ДСНС.

За словами начальника групи спеціальних мінно-пошукових робіт Дмитра Кудашкіна, перевага мінно-пошукового собаки – це його здатність реагувати лише на запах вибухової речовини, тобто на випаровування з ґрунту, які виділяє небезпечний боєприпас. Арні може виявляти вибухонебезпечні предмети на різній глибині.

Кудашкін каже, що за день собака може "обстежити" територію площею близько 800 квадратних метрів. Це значно пришвидшує процес розмінування українських земель.

Нагадаємо, раніше ми також розповідали про собаку породи доберман Ханну, яка працює рятувальницею кілька років. Вона бере участь в пошукових місіях з ДСНС, військовими та поліцією.