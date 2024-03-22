Дитячі колискові, які полюбить ваша малеча. Відео та тексти українських пісень для сну

Мамі не потрібні ані талант, ані вокальні дані, аби співати колискові пісні малечі.

Колискова – це ще один спосіб висловити дитині свою любов та турботу.

"УП Життя" зібрала для вас підбірку українських колискових пісень, з якими варто познайомити своїх малят.

Народні колискові пісні

Українські народні колискові пісні – це культурне надбання, яке складно переоцінити. Завдяки їм ми можемо відчути любов предків крізь віки, дізнатися трохи про те, яким було батьківство для них, почути, якими словами вони зверталися до своїх дітей.

Пропонуємо послухати і заспівати малюкам такі:

Ой ходить сон коло вікон

Ця народна колискова пісня – уособлення українського хюґе. Тепла затишна хатина, муркотіння кота, за вікном сутінки і поруч протяжний спокійний мамин голос.

Колискова "Ой ходить сон коло вікон" Фото Андрій Калістратенко, УП. Життя

Чи можна було зробити цю пісню ще красивішою? Закривайте очі, вмикайте її у виконанні Квітки Цісик і насолоджуйтеся. А потім співайте своєму малюкові.

Котику сіренький

Колискова "Котику сіренький" Фото Андрій Калістратенко, УП. Життя

Та дитяча колискова, яку, мабуть, знають всі. Хтось каже, надто тужлива, комусь – занадто проста, але це і є класична справжня народна колисанка: тягуча, липка, наче сам сон; обволікаюча, гіпнотизуюча, заколисуюча і якась дуже рідна.

Ой люлі, люлі

Гулі в колискових піснях – це голуби. Уявили собі їх вуркотіння? Хіба є пташка, яка краще вколише маля?

Колискова "Ой люлі, люлі" Фото Андрій Калістратенко, УП. Життя

Але в колисковій мати просить повної тиші для дитини: і вітер хай не гуде, і пташка не співає, хай тихо будуть і голуб з голубкою, бо дитинка спати хоче.

А-а-а, котки два

Ми зустріли багато варіантів цієї пісні. Один з відомих – тужливий, де мати просить дитину спати, бо мусить лишити її і йти на роботу, "тоді прийду аж в суботу". Материнство у наших прамам нерідко було пов'язане з сумом і болем. Часто про те, аби поспати або просто побути разом із дитиною вдень, вони могли лише мріяти. Ці почуття і знайшли відображення у народній творчості.

Колискова "А-а-а, котики два" Фото Андрій Калістратенко, УП. Життя

Ми пропонуємо наспівати маляті щасливу версію цієї пісні, де котики пішли по здобич для маленького господаря.

"А-а, котів два,

Сірі, білі обидва,

По бережку ходили

Та качечку на юшечку,

А пір’ячко в подушечку,

Щоб дитинка була спала,

Була спала, не кричала.

А-а, а-а! А-а, а-а!"

Гойда, гойда-гой, ніченька іде

Чи є тут любителі українського кінематографа? Якщо це ви, то, мабуть, впізнали цю колискову. Її наспівували у стрічці "Пропала грамота" з легендарним Іваном Миколайчуком. Вона не народна, але за змістом і стилем цілком могла б бути такою.

Колискова "Гойда, гойда-гой, ніченька йде" Фото Андрій Калістратенко, УП. Життя

Музика Галини Менкуш на слова Володимира Іванишина, а перше виконання від тріо "Золоті ключі" з Ніною Матвієнко. Колискова знакова для українців ще й тим, що під її супровід країна прощалася з героями Небесної сотні.

Колисанки нашого дитинства

Тут ми зібрали українські колискові пісні, родом з нашого дитинства. Якісь з них, можливо, наспівувала вам мама чи бабуся, якісь ви чули з екранів тоді ще пузатих телевізорів у час вечірньої казки.

Ці українські колискові викликають теплі та щемливі спогади. Їх, коли стаємо батьками, згадуємо найпершими, бо так колисали нас. Це ті дитячі колискові, які ми наспівуємо ще тоді, коли малятко тільки народилося і слова, хай які вони красиві, не важливі. Лише ваш голос та любов.

Тане вечір, ніч близенько

Алла Мігай

Колискова "Тане вечір, ніч близенько" Фото Андрій Калістратенко, УП.Життя

Ця композиція точно близька мамам, яким зараз навколо 30-ти: тобі ще зовсім небагато років, вечоріє і на УТ-1 вже чути цю мелодію. Настрій: подзвонити батькам й поринути в спогади про своє дитинство.

Сонько-Дрімко

Алла Мігай та Наталія Кулик

Колискова "Сонько-Дрімко" Фото Андрій Калістратенко, УП.Життя

Ще одна колискова, яка здатна навіяти на дитину сон, а на маму – ностальгію. Ця пісня про казкового Сонька Дрімка, який носить сни на всякий смак. Колискова завершувала випуски телепередачі "Вечірня казка".

В лісі є зелена хата

Платон Воронько

Ця колискова на відомий вірш Платона Воронька зустрічається у поєднанні з різною музикою. У посиланні ми пропонуємо авторства Ірини Кириліної.

Колискова "В лісі є зелена хата" Фото Андрій Калістратенко, УП. Життя

Втім, спробуйте наспівувати її не знаючи мелодії. Вірш дуже ритмічний, легко запам'ятовується – саме те, коли малюк ніяк не може заснути і ви люляєте його на руках.



"В лісі є зелена хата,

Там поснули ведмежата.

А найменший — вереда —

Сивій мамі набрида.

Каже: "Я не хочу спати,

Утечу вночі із хати,

Коли меду не даси,

Риби, сала, ковбаси!"

"Люлі-люлі, треба спати,—

Над синком шепоче мати,—

Як заснеш — тоді усе

Сон в корзині принесе".

Спи маленький козачок

гурт Рутенія

Гурт Рутенія записав колискову для малюків у 1992 році ще у своєму першому складі, тож цілком можливо, що саме цю колискову наспівував вам тато, коли вкладав спати в дитинстві.

Колискова "Спи, маленький козачок" Фото Андрій Калістратенко, УП. Життя

У 2013 році її переспівала співачка Росава – і у цьому виконанні пісня набула навіть більшої популярності. Дуже ніжна й чуттєва мелодія і проникливі слова.

Рученьки, ніженьки, лагідні очі

Микола Сом, Оскар Сандлер

Колискова, яка просто створена для того, аби розслабити дитину. Погладьте малюкові ручки і ніжки, коли співаєте, відкиньте чубчик, який спадає на очі.

Колискова "Рученьки, ніженьки, лагідні очі" Фото Андрій Калістратенко, УП.Життя

Така музика здатна дати опору потім, у дорослому житті – татова сила, мамина ласка і дідусеві казки, про які співається у пісні, виринатимуть у пам'яті разом з нотами.

Сучасні дитячі колискові казки

Діти підростають, їм перестають боліти животики, прорізаються усі зуби, і колихати на руках їх більше не потрібно. Дуже скоро не буде потреби і у колисці та візочку. Однак, це зовсім не означає, що колискові зникають з вашого ритуалу вкладання.

Старші дітки дуже люблять колискові казки – коли ніжний мамин голос наспівує цікаву історію. Хоч і не завжди можуть дочекатися її кінця і часом засинають, коли мама все ще співає.

Спи, котику милий

BERESTOVYI ft TARABAROVA

Складно дібрати кращих слів, аби співати дитині щось про сьогодні. Цю пісню військовий Олег Берестовий наспівував своєму місячному сину. Неймовірне відео їхньої парочки завірусилося в мережі, татуся-захисника знайшла Світлана Тарабарова і запропонувала разом записати композицію. Вийшло дуже легко і ніжно, наче справді розповідь малюкові.

Колискова "Спи, котику милий" Андрій Калістратенко, УП. Життя

Це саме те, що треба уявляти перед сном – сімейну відпустку в Криму, відбудовані міста і всіх вдома. Співати своїм малюкам обов'язково, головне завдання мами в цей час – не сплакатися.

Зайчик і мишка

Зоряна Лісевич

Якщо у вас є малюк, скоріш за все вам знайома пісенька про Рончика-Макарончика, Трактора Джона, руханка Гусі-потягусі. Їх вірусні слова – від Зоряни Лісевич, авторки текстів ютуб-каналу "З любов'ю до дітей". Як і ця чудова колискова.

Колискова "Зайчик і мишка" Андрій Калістратенко, УП. Життя

Зайчик і мишка кудись чимчикують з дому, а дитинка їх просить ще погратися разом. Іграшки розповідають про свої плани, та врешті кажуть, що їм просто пора вже спати.



Човнику, пливи

Зоряна Лісевич

Ще одна колискова українською від студії "З любов'ю до дітей" та Зоряни Лісевич. Дуже легко вчити напам'ять і чудово заколисує, бо має багато повторюваних рядків.Пісня-мандрівка, про споглядання навколишньої краси.

Колискова "Човнику, пливи" Андрій Калістратенко, УП. Життя

Запропонуйте малюку уявити себе в човнику, який пливе річкою у сонячний теплий день. І співайте знову і знову, повторюючи її спочатку.

Колискова

KRUTЬ

Колисанка, яка підійде для старших дітей, про війну і боротьбу. Про те, що темрява не вічна, і батьки не дадуть завдати шкоди дитині. Звуки бандури дуже пасують пісні.

"Колискова" Андрій Калістратенко, УП. Життя

Можна заздалегідь подивитися разом кліп і розповісти дитині більше: і про інструмент та його історію, і про війну і наше сьогодні.

Повітрулі. Казкова колискова

Назар Савко

Мила і кумедна колискова від творця дитячого суперхіта "Булька". Назару Савко знову вдалося створити простого, але оригінального персонажа – Повітрулю.

Колискова "Повітрулі" Андрій Калістратенко, УП. Життя

Повітрулі, як і всі діти, до останнього борються зі сном і чекають, поки вкладати прийде татко. Запропонуйте дитині заспівати колискову про родича Бульки, малюк буде в захваті.

Не колискові, але заколисають

Чи бувало у вас таке, що вкладаючи дитину починали наспівувати геть не колискову, а якусь іншу ліричну пісню, яку просто любите? Або навіть і не ліричну, а дуже сповільнену веселу пісеньку з якогось дитячого шоу? Якщо так, пропонуємо вам спробувати вкладати малюка з цими піснями.

Сподобається і вам, і йому.

Намалюй мені ніч

Микола Петренко, Мирослав Скорик

Пісня "Намалюй мені ніч" Фото Андрій Калістратенко, УП. Життя

Неймовірно красивий романс у виконанні Любові Чайковської "Веселі скрипки". Пісня була дуже популярна у 60-70-х роках минулого століття, тож її добре мають пам'ятати наші бабусі. Ніжна, мрійлива музика, з якою варто познайомити дитину.

Місяць по небу ходить

Наталя Могилевська

Пісня "Місяць" Фото Андрій Калістратенко, УП. Життя

Класика української естради. Лірична пісня, яку, мабуть, ми всі наспівували в дитинстві. Раптом ви про неї давно забули – чудова нагода згадати. Заспівайте малюкові замість колискової і ловіть ностальгію.

Пісні Івасюка

"Пісня буде поміж нас" Фото Андрій Калістратенко, УП. Життя

"Я піду в далекі гори", "Червона рута", "Водограй", "Пісня буде поміж нас", "Мила моя" – все це пісні, які складають нашу сучасну історію, а постать Івасюка асоціюється з незламністю та спротивом. Ці пісні знають і люблять всі, незле познайомити з ними дітей змалечку.

Гуцулка Ксеня

Ярослав Барнич

Пісня "Гуцулка Ксеня" Фото Андрій Калістратенко, УП. Життя

Ця композиція скоро перетне столітній рубіж, а вона і досі лишається популярною. У 1938 році за мотивами пісні створили оперету, а у 2019 цю оперету екранізували. Українську пісню-танго постійно переспівують – і щоразу влучно. Дуже красива і глибока музика.

Місто спить (Де ти тепер)

Борис Палійчук, Ігор Шамо, Вадим Гомоляк

Пісня "Де ти тепер" Фото Андрій Калістратенко, УП. Життя

Ще одна пісня у нашій підбірці, в яку можна закохатися вже завдяки виконанню Квітки Цісик. Романс, для виконання якого не всім вистачить вокальних даних. То коли ж його співати, як не пошепки в дитячій? Ніжний, чуттєвий вальс для теплих весняних вечорів.

Людмила Панасюк, УП.Життя