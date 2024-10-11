Усі розділи
Підтримати УП

70% військових після поранення повертаються у стрій, але бойових медиків не вистачає

Альона Павлюк — 11 жовтня, 14:11
70% військових після поранення повертаються у стрій, але бойових медиків не вистачає
Командувач Медсил розповів, скільки військових повертаються у стрій після поранення
Bumble-Dee/Depositphotos

Понад 70% поранених військових ЗСУ після лікування повертаються у стрій. Однак ситуація на різних ділянках фронту відрізняється.

Про це повідомив командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми можемо говорити, що саме ці 70% військовослужбовців, по суті, є кістяком, основою військового контингенту", – зазначив він.

Також Казмірчук розповів, що на фронті спостерігається постійна потреба в медиках – попри те, що їх активно готують.

ВІДЕО ДНЯ
Читайте також :
"Найгірше – коли забираєш пораненого, але запізно". Госпітальєрка про реалії бойових медиків-добровольців

"Бойовий медик перебуває зі своїми побратимами на полі бою, тому це дуже вразлива категорія військовослужбовців, які на сьогодні не підпорядковані Медичній службі Командування Медичних сил.

Вони підпорядковані підрозділам родів і видів Збройних сил. Тобто комплектацією посад бойових медиків займається підрозділ, а безпосередньою спеціальною підготовкою – ми", – зауважив командувач Медсил.

Понад 75% бойових медиків наразі випускає Школа тактичної медицини, яка навчає згідно з міжнародними стандартами.

"Близько 10% бойових медиків мають медичну освіту, але на полі бою працюють зовсім інші правила. Там ідеться про порятунок життя, а не про лікування. Тому ми говоримо про те, що коли військовослужбовець навчений, то він врятований", – говорить Анатолій Казмірчук.

За його словами, найбільше у війську не вистачає хірургів та анестезіологів. Також це стосується середніх медпрацівників хірургічної спеціальності – операційних сестер, фахівців, які відповідають за трансфузіологію тощо.

Нагадаємо, цьогоріч бойовим медикам вперше дозволили лікувати наркотичними засобами.

Читайте також :
Вигоріти неможливо працювати. З якими проблемами стикаються медики, що працюють із пораненими військовими
Реклама:

Головне сьогодні