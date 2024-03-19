Комітет НАЗЯВО підтвердив плагіат в дисертації директора Інституту модернізації змісту освіти

Комітет етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) підтвердив наявність плагіату у дисертації директора Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України Євгена Баженкова.

Рішення опублікували на сайті установи.

Скаргу на плагіат у докторські дисертації Баженкова у липні 2023 року подав колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов.

Комітет підтвердив плагіат на 113 сторінках дисертації – від підрозділу 1.1 до висновків. "Текстові збіги" виявили з 28 джерелами, які Баженков не вказав.

Плагіат у дисертації присутній у двох формах:

оприлюднення наукових результатів інших авторів як власних;

дослівне відтворення чужих текстів без зазначення авторства.

Водночас Одеський національний університет ім. 1. І. Мечникова зазначив, що під час захисту дисертації Баженкова всі процедури були дотримані. Зокрема, роботу перевіряли на плагіат допомогою ресурсу Unicheck. Також директор ІМЗО отримав 15 відгуків від науковців на автореферат дисертації.

Висновки Комітету не є остаточними. Надалі НАЗЯВО вивчить усі надані матеріали та ухвалить своє рішення.

Нагадаємо, Євген Баженков працював у Міністерстві освіти і науки у часи Дмитра Табачника. Також він фігурував у справі про розкрадання майна Фонду соціального страхування, коли був його очільником.