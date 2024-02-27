"Історичне рішення": НАЗЯВО підтвердило наявність плагіату в дисертації Шкарлета

Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти остаточно вирішило, що у дисертації ексміністра освіти Сергія Шкарлета є плагіат.

НАЗЯВО звернулося до МОН з поданням про позбавлення Шкарлета наукового ступеня доктора економічних наук.

Про це “Українській правді. Життя” повідомив колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов. Він також опублікував відеозапис засідання агентства.

“Попри всі намагання звинуваченої особи відтягнути цю справу, НАЗЯВО одноголосно проголосувало за те, що в докторській дисертації Сергія Шкарлета є плагіат”, – прокоментував Смірнов.

Сьогодні ще відбудеться засідання в шостому апеляційному адміністративному суді щодо заборони Нацагентству розглядати справу Шкарлета. Однак аналогічне засідання вже відбувалось після голосування НАЗЯВО.

Спочатку фахівці Нацагентства погодились, що у дисертації є плагіат, а потім суд “заборонив” їм розглядати це питання. Зрештою, суд скасував власне рішення.

Раніше, у грудні 2023 року, Комітет з питань етики НАЗЯВО підтвердив наявність плагіату в дисертації Шкарлета. У лютому ексміністр поскаржився на цей комітет.

Нагадаємо, про ймовірну академічну недоброчесність Шкарлета заговорили ще у 2020 році. Комітет НАЗЯВО виявив плагіат у чотирьох його роботах, але у квітні 2021 року суд постановив, що факт плагіату шукали незаконно.

Потім до НАЗЯВО знову надійшла скарга щодо ймовірного плагіату у науковій роботі Шкарлета. За словами Олега Смірнова, дисертація Шкарлета за 2008 рік на 24% складається з плагіату російського першоджерела.

Також під час нещодавнього аналізу роботи фахівці знайшли 6 джерел, з якими є великі текстові збіги без посилань та перефразувань. Дисертація також містить “списані” формули, таблиці, рисунки і схеми.