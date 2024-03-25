Комітет НАЗЯВО підтвердив плагіат в дисертації ректора Полтавської політехніки Онищенка

Оновлено 28.03.2024 о 16:10

Комітет етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) підтвердив наявність плагіату у докторській дисертації ректора Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Володимира Онищенка. Це сталося після затягування процесу.

Рішенні установи опублікували на сайті.

Скаргу на плагіат у докторській дисертації Онищенка у червні 2023 року подав колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов.

Зазначається, що Володимир Онищенко двічі просив перенести розгляд скарги. Спершу через відрядження за кордон, другий раз – через перебування у медичному закладі.

Згодом представник Онищенка Микола Книш надіслав до НАЗЯВО скаргу на плагіат у дисертації доповідача зі справою та заступника голови Національного агентства Івана Назарова. Для уникнення конфлікту інтересів останній написав заяву на самовідвід.

Уже під час самого засідання, яке відбулося 15 березня, Книш подав заяви на відвід інших членів Комітету – Віктора Алькеми, Олени Єременко та Лідії Фесенко. Він обґрунтував це тим, що в їхніх наукових роботах також знайшов плагіат і подав скарги щодо цього.

Однак Комітет зазначив, що на момент засідання про ці скарги відомо не було, а також звинуватив Книша у "створенні умов штучного конфлікту інтересів".

У результаті розгляду Комітет підтвердив наявність "текстових збігів без належних посилань" із 9 джерелами.

Однак висновки Комітету не є остаточними. Надалі НАЗЯВО вивчить усі надані матеріали та ухвалить своє рішення. Засідання, на якому розглянуть це подання, відбудеться 2 квітня.

Як коментує ситуацію сам Онищенко?

У коментарі для "УП. Життя" Володимир Онищенко зазначив, що його дисертація пройшла перевірку за допомогою ресурсу StrikePlagiarism.com. Унікальність тексту роботи, за його словами, склала 99,18%.

"Я захищав дисертацію у лютому 2002 року. Чверть століття тому діяли зовсім інші вимоги до оформлення робіт, ніж зараз. Не потрібно було додавати посилання на джерело до кожного абзацу, якщо у початковому є згадування. А у моїй дисертації є належні посилання за вимогами того часу.

Водночас наукова новизна і висновки мого дослідження абсолютно оригінальні й не містять жодних запозичень, адже я опирався на власний досвід у фінансово-кредитній системі", – стверджує ректор.

Звіт із перевірки на плагіат дисертації Володимира Онищенка Наданий "УП. Життя" Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

За його словами, після захисту дисертації Вища атестаційна комісія не зафіксувала жодних порушень та невідповідностей нормам, які існували до закріплення поняття "академічний плагіат" на законодавчому рівні.

Як розповів Володимир Онищенко, до робіт членів Комітету юристи застосували ту саму методику антиплагіатної перевірки. За допомогою неї виявили плагіат у роботах членів Комітету Івана Назарова, Лідії Фесенко, Олени Єременко та Віктора Алькеми, й подали скарги в НАЗЯВО з порівняльними таблицями.

Нагадаємо, Комітет етики НАЗЯВО підтвердив наявність плагіату у дисертації директора Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України Євгена Баженкова.

Примітка: Текст оновлено. Додано коментар Володимира Онищенка та фото звіту з перевірки дисертації на плагіат.