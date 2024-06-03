Компанія АВТ Баварія внесла 24 мільйони гривень на виготовлення роботів для фронту через платформу UNITED24

Компанія АВТ Баварія, офіційний представник BMW Group та офіційний імпортер автомобілів Aston Martin, ALPINA, INEOS в Україні, зробила значний внесок у розвиток оборонних технологій, пожертвувавши 24 мільйони гривень на виготовлення роботизованих платформ. Цей внесок було зроблено через благодійну платформу UNITED24 з метою підтримки зусиль України у протистоянні агресії та наближенні перемоги. Роботи, на які задонатила компанія, забезпечують логістику та евакуацію поранених.

Генеральний директор АВТ Баварія Ерік Бернінг підкреслив важливість цієї ініціативи та розповів про мотивацію компанії: "Після зустрічі з віце-прем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, ми зрозуміли, що АВТ Баварія не може залишатись осторонь, коли є велика потреба у роботах на фронті, щоб мінімізувати людські втрати та наблизити перемогу України."

Під час щорічного саміту UNITED24, символічний великий чек на суму 24 мільйони гривень було винесено роботом, на який компанія АВТ Баварія здійснила донат. Це символізує наступний крок у співпраці з благодійною платформою UNITED24 та підкреслює важливість високих технологій у захисті країни.

Компанія АВТ Баварія завжди підтримувала інновації та розвиток технологій. Цей внесок є ще одним підтвердженням нашої відданості справі миру та безпеки. Ми віримо, що ці роботи допоможуть зменшити кількість людських втрат та значно підвищити ефективність українських сил на фронті.