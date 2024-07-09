Донат у 400 тис грн і вибачення: як вирішився конфлікт між ексрадником Стефанішиної і ветераном ЗСУ

Ветеринарний лікар та ветеран ЗСУ Олексій Притула з Одеси заявив про вирішення конфлікту з Вадимом Шевеленком, який нецензурно вилаяв його на робочому місці через те, що той не зміг встати до його собаки через протезування обох ніг.

Відео інциденту підхопили ЗМІ, згодом за справу взялася поліція – проти Шевеленка – вже ексрадника віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної – склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У вівторок 9 липня в Instagram Притула оприлюднив відеозвернення і допис, у якому заявив, що "приймає вибачення" Шевеленка. Також він повідомив, що Шевеленко зробив донат у кількасот тисяч гривень на лікування військових, і додав скриншот відповідного переказу коштів.

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"Вчора (8 липня – ред.) ми зустрілись, і людина виклала мені своє бачення ситуації. Без жодних виправдань, але доволі аргументовано. А також запропонувала свій варіант вирішення цього питання.

Основновний момент – це відсутність у конфлікті контекстів відношення до ветеранів та людей з інвалідністю. Цей варіант мене влаштував", – написав Притула.

Він також переповів звернення Шевеленка, у якому той просить вибачення ще раз та пояснює свою поведінку "нестабільним емоційним станом" і переживаннями за свого собаку.

"Незважаючи на доволі суперечливі моменти першої спроби Вадима Шевеленка принести мені вибачення, в результаті яких він отримав мою категоричну відмову, я згодом погодився на можливість переглянути свою думку", – зазначив ветеран і додав, що Вадим Шевеленко "абсолютно добровільно" перерахував 400 тисяч гривень на один з рахунків патронатної служби "Янголи Азову", яка опікується пораненими бійцями 12-ї бригади НГУ "Азов" та 3-ї ОШБр.

У коментарі для "УП. Життя" Олексій Притула зазначив, що попри прийняті вибачення, не збирається забирати заяву з поліції і додав, що невдовзі має відбутися суд.