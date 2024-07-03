В Одесі чоловік облаяв ветлікаря-ветерана війни на протезах, бо той не встав до його собаки

В Одесі чоловік облаяв Олексія Притулу, ветлікаря і колишнього військовослужбовця з протезами обох ніг, бо той не зміг встати до його собаки.

Клієнт прийшов до клініки зі своїм пуделем. Коли Олексій попросив повернути тварину іншим боком, щоб оглянути, чоловік запитав "А ви не можете встати?".

Тоді лікар показав, що у нього протезовані кінцівки, а відвідувач нецензурно облаяв його. "Пішов тоді ти на***, п***р, бл*ть", – заявив чоловік і вийшов. Олексій Притула опублікував відеозапис інциденту в Instagram.

"Це відбулося сьогодні, під час мого звичайного робочого ранку. Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи й звичайного життя", — написав Олексій.

Олексій Притула розповів, що це "поки що" одиничний випадок, який із ним стався. Ветеран знає імʼя кривдника, але вважає, що шанси юридично притягнути чоловіка до відповідальності – вкрай малі.

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Поведінка відвідувача клініки обурила українців, зокрема зоозахисну організацію UAnimals.

"Нам дуже прикро, що ви зіткнулись з таким ставленням. Байдужість людей вражає, але хочеться вірити, що таких людей одиниці. Дякуємо Вам за захист країни, мужність та турботу про тварин. Сил Вам і витримки", – написали зоозахисники Олексію.

"УП. Життя" звернулася до Олексія по коментар щодо інциденту і очікує на відповідь.

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Нагадаємо, Олексій Притула – ветеран війни та ветеринар у цивільному житті. Чоловік мобілізувався до війська 5 червня 2022 року та служив у складі 25-ї десантно-штурмової бригади.

30 вересня 2022 року під час чергової евакуації бійців Олексій отримав поранення від касетного снаряда. Чоловіку ампутували обидві ноги, він лікувався у Харкові та Києві, а потім проходив реабілітацію в Superhumans Center.

Після протезування Олексій повернувся до цивільної роботи і продовжив лікувати тварин.