Служба за контрактом 18-24 в "Азові": рік, що змінює життя

Контракт 18-24 створений для молоді, яка готова пройти 1-2 роки служби. Він передбачає виплати, соціальні гарантії та бонуси. 12-та бригада "Азов" запрошує добровольців віком 18-24 років приєднатися до своїх лав.

Що таке контракт 18-24?

Контракт 18-24 – це новий формат короткострокової служби, створений спеціально для молодих людей, які хочуть отримати військовий досвід, але не готові одразу підписувати багаторічні угоди.

Для більшості підрозділів термін служби становить 1 рік.

Для операторів БПЛА та НРК у бригаді "Азов" передбачений 2-річний термін контракту.

Ця програма вже залучила тисячі добровольців, які вирішили стати частиною Сил оборони.

Умови та переваги служби в "Азові"

"Азов" – легендарний український підрозділ зі справжніми цінностями та військовими традиціями. Тут служать мотивовані, загартовані воїни, які вже довели свою ефективність на фронті. Для молодих добровольців програма 18-24 стане не лише випробуванням, а й шансом здобути професію військового, відчути справжнє братерство та зробити свій внесок у спільну перемогу. Також служба за контрактом 18-24 передбачає:

Фінансові бонуси

1 000 000 грн за час служби.

Щомісячне грошове забезпечення.

Доплати за бойові завдання.

Соціальні гарантії

Безкоштовне проживання або відшкодування вартості житла.

Повне медичне забезпечення, включаючи стоматологію та протезування.

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Пільги на оплату комунальних послуг.

Можливості після служби

Право на виїзд за кордон після завершення контракту.

Іпотека під 0% за державною програмою "єОселя".

Безкоштовне навчання у закладах вищої освіти за спеціальними квотами.

Контракт 18-24 для операторів БПЛА

Сучасна війна неможлива без дронів. У 12-й бригаді "Азов" молодь може підписати контракт 18-24 БПЛА:

Термін служби – 2 роки.

Повний пакет виплат і бонусів, як у базовому контракті.

Навчання й робота з найсучаснішою технікою.

Служба в елітному підрозділі, який одним із перших впроваджує новітні технології на фронті.

Це можливість стати частиною підрозділу, де дрони перетворюються на зброю перемоги.

Як приєднатися?

Бригада "Азов" проводить власний рекрутинг – достатньо заповнити анкету на сайті azov.org.ua, після чого з вами зв’яжуться рекрутери. Хочеш отримати бойовий досвід, підтримати країну та стати частиною елітного підрозділу? Заповнюй анкету прямо зараз і долучайся до 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" за контрактом 18-24.