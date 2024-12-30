Не тільки в "Дії", а й в смс: Координаційний штаб покращив систему сповіщень родин

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими розробив багаторівневу систему сповіщень родин зниклих безвісти та полонених.

Окрім сповіщень в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу, українці отримуватимуть смс-повідомлення на номери операторів "Київстар", Vodafone і Lifecell.

"Саме працівники Координаційного штабу часто є першими, хто приносить родинам радісну звістку: рідна людина повертається!

Всі, хто звертається до нас, можуть отримувати внутрішні підказки в Особистому кабінеті, а завдяки співпраці Штабу з операторами мобільного зв’язку користувачі також отримують смс-повідомлення", – кажуть у відомстві.

Сім'ям полонених повідомлятимуть про:

зміну облікової категорії, зокрема про визволення людини з полону;

підтвердження заявки про полон або зникнення;

опрацювання поданої через особистий кабінет додаткової інформації;

відповіді на запитання, яке було сформоване в розділі онлайн-консультацій в особистому кабінеті.

Також сповіщення для родин уже надходять через застосунок "Дія".

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У Координаційному штабі нагадують, що фахівці розробили дорожні карти дій для родин цивільних, які зникли або потрапили в полон, та родин військових.

Звернутися до Координаційного штабу також можна через приймальні у різних регіонах.