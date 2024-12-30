Не тільки в "Дії", а й в смс: Координаційний штаб покращив систему сповіщень родин
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими розробив багаторівневу систему сповіщень родин зниклих безвісти та полонених.
Окрім сповіщень в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу, українці отримуватимуть смс-повідомлення на номери операторів "Київстар", Vodafone і Lifecell.
"Саме працівники Координаційного штабу часто є першими, хто приносить родинам радісну звістку: рідна людина повертається!
Всі, хто звертається до нас, можуть отримувати внутрішні підказки в Особистому кабінеті, а завдяки співпраці Штабу з операторами мобільного зв’язку користувачі також отримують смс-повідомлення", – кажуть у відомстві.
Сім'ям полонених повідомлятимуть про:
- зміну облікової категорії, зокрема про визволення людини з полону;
- підтвердження заявки про полон або зникнення;
- опрацювання поданої через особистий кабінет додаткової інформації;
- відповіді на запитання, яке було сформоване в розділі онлайн-консультацій в особистому кабінеті.
Також сповіщення для родин уже надходять через застосунок "Дія".
У Координаційному штабі нагадують, що фахівці розробили дорожні карти дій для родин цивільних, які зникли або потрапили в полон, та родин військових.
Звернутися до Координаційного штабу також можна через приймальні у різних регіонах.