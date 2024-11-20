Лубінець: Із російського полону вдалося повернути 3767 українців, більшість – військові

Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з російського полону 3767 українців. Лише 186 з них – цивільні особи.

Про це під час пресконференції 20 листопада повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"Станом на зараз разом з координаційним штабом та іншими органами нам вдалося повернути 3767 українців з російського полону.

Я особисто спілкувався з деякими з них, але всі вони розказують про фізичні, психологічні та сексуальні тортури", – сказав Дмитро Лубінець.

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За його словами, всіх захисників вдалося повернути додому виключно через процедури обмінів. Натомість ще десятки тисяч українських військових досі перебувають у російських катівнях.

"Дійсно ми не називаємо чисельність (йдеться про точну кількість – ред.) українських військових у російському полоні. За офіційними даними, десятки тисяч українських громадян перебувають у російському полоні – цивільних і військових", – заявив омбудсмен.

Раніше Дмитро Лубінець повідомив, що майже 40% осіб, яких повернули з російського полону, раніше мали статус зниклих безвісти.

Станом на червень 2024 року було відомо про понад 14 тисяч цивільних українців, які перебувають в російському полоні. За словами омбудсмена, повернути додому їх ще складніше, ніж дітей та військовослужбовців.