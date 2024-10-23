Ляшко заявив, що не планує йти у відставку на тлі скандалів щодо діяльності МСЕК

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко не збирається йти у відставку на тлі корупційних скандалів щодо керівників медико-соціальних комісії (МСЕК), які займаються призначенням інвалідності.

Про це очільник МОЗ заявив 23 жовтня під час брифінгу.

Він пояснив свою позицію тим, що МОЗ не має у безпосередньому підпорядкуванні систему МСЕК, але виступає "регулятором" її діяльності. Відтак міністр охорони здоров’я не має повноважень призначати або звільняти керівників комісій.

"Я призначаю і звільняю керівника Центральної медико-соціальної комісії, який був звільнений учора за моїм наказом", – говорить Віктор Ляшко.

Міністр наголосив на тому, що Центральна МСЕК – установа, яка розглядає скарги на діяльність регіональних комісій, але не проводить оцінку працездатності чи стану функціонування громадян.

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"Повірте, заяву написати, певно, простіше, ніж реформувати МСЕК", – заявив він.

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Нагадаємо, 22 жовтня президент Володимир Зеленський видав указ, за яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають ліквідувати всі медико-соціальні експертні комісії. Це відбулося на тлі корупційних скандалів щодо їхніх керівників та працівників прокуратури.

На початку жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини, зокрема очільник обласної прокуратури Олексій Олійсник, оформили "інвалідність".

Крім того, генеральний прокурор Андрій Костін заявив про те, що подає у відставку, назвавши це "персональною політичною відповідальністю".