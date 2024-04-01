Телескоп "Хаббл" показав групу з двох галактик, які взаємодіють

Космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував галактичну групу Arp 72, яка включає лише дві галактики, які взаємодіють між собою.

Фото опублікували на сайті Європейського космічного агентства.

На світлині видно велику спіральну галактику NGC 5996 та її меншого супутника NGC 5994, який розташований у нижньому лівому куті.

За розміром NGC 5996 приблизно така сама, як галактика Чумацький Шлях, пишуть в агентстві.

Галактична група Arp 72 ESA

Астрономи зазначають, що взаємодія галактики із супутником може бути причиною спотворення спіральної форми NGC 5996 та затягування її в напрямку NGC 5994.

Цей зв’язок вже призвів до формування у спіральної галактики довгого та рідкого "хвоста" із зірок та газу, що є звичайним явищем у разі наближення двох галактик, кажуть науковці.

"Хвіст" спіральної галактики видно у верхньому правому куті знімка телескопа.

Зазначається, що супутникові галактики – це галактики, які обертаються навколо іншої галактики.

Ядра спіральної галактики та супутника віддалені одне від одного приблизно на 67 тисяч світлових років, а відстань між галактиками в їхніх найближчих точках менша за 40 тисяч світлових років, зазначають фахівці.

Обидві галактики розташовані на відстані приблизно 160 мільйонів світлових років від нашої планети.

Для порівняння, відстань між Чумацьким Шляхом та його найближчим незалежним галактичним сусідом Андромедою становить близько 2,5 мільйона світлових років.

Раніше ми повідомляли, що космічний телескоп "Хаббл" сфотографував карликову галактику.