Космічний телескоп "Хаббл" сфотографував карликову галактику. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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18 березня 2023

В компанії NASA космічний телескоп "Хаббл" сфотографував мініатюрну карликову галактику UGCA 307 в сузір’ї Вора. 

Про це повідомляє NASA. 

На знімку зображена мініатюрна галактика UGCA 307 в сузір’ї Вора на фоні далеких галактик. 

UGCA 307 складається зі смуги зірок, що містять червоні бульбашки газу, які позначають області недавнього зореутворення. 

Фото: NASA

"UGCA 307 виглядає як невелика ділянка зірок, втім це мініатюрна карликова галактика без чіткої структури, яка нагадує туманну ділянку хмари", – йдеться в повідомленні. 

Галактика розташована приблизно в 26 мільйонах світлових років від Землі. 

Знімок космічного телескопу є частиною дослідження всіх відомих сусідніх галактик, яке допомагає астронавтам зрозуміти галактичне сусідство Землі. 

Зображення було зроблено за допомогою передньої камери, яка була встановлена ​​на телескопі в 2002 році під час обслуговування місії 3B. 

Раніше телескоп "Хаббл" виявив зірку у формі пончика, яку поглинає чорна діра та зробив знімок "замкової щілини" у космосі.

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