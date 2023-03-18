Космічний телескоп "Хаббл" сфотографував карликову галактику. ФОТО

В компанії NASA космічний телескоп "Хаббл" сфотографував мініатюрну карликову галактику UGCA 307 в сузір’ї Вора.
Про це повідомляє NASA.
На знімку зображена мініатюрна галактика UGCA 307 в сузір’ї Вора на фоні далеких галактик.
UGCA 307 складається зі смуги зірок, що містять червоні бульбашки газу, які позначають області недавнього зореутворення.
|Фото: NASA
"UGCA 307 виглядає як невелика ділянка зірок, втім це мініатюрна карликова галактика без чіткої структури, яка нагадує туманну ділянку хмари", – йдеться в повідомленні.
Галактика розташована приблизно в 26 мільйонах світлових років від Землі.
Знімок космічного телескопу є частиною дослідження всіх відомих сусідніх галактик, яке допомагає астронавтам зрозуміти галактичне сусідство Землі.
Зображення було зроблено за допомогою передньої камери, яка була встановлена на телескопі в 2002 році під час обслуговування місії 3B.
Раніше телескоп "Хаббл" виявив зірку у формі пончика, яку поглинає чорна діра та зробив знімок "замкової щілини" у космосі.
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