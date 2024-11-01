В Instagram Зеленського випадково опублікували лінк на костюм динозавра: деталі казусу

Помилковий лінк "вів" не на запис зустрічі президента, а на магазин гелловінських костюмів.

Днями на офіційному акаунті президента України в Instagram з’явилася сторіс, у якій замість посилання на відео зустрічі Володимира Зеленського з президенткою Ісландії Галлою Томасдоттір був лінк на костюм динозавра.

У UNITED24Media пояснили цей казус "людським фактором" – помилку допустив SMM-менеджер акаунту Зеленського. Того дня він шукав костюм на Гелловін для свого 4-річного сина Матвія і випадково додав не те посилання.

"Ця мила SMM-помилка лише доводить, що усі ми, перш за все, люди. Навіть у часи війни українці залишаються батьками, яким потрібно знайти костюм на Гелловін для своїх дітей", – наголосили в UNITED24Media.

Там також опублікували фото хлопчика у костюмі динозавра Тирекса і зазначили, що в свої 4 роки Матвій вимовляє імена динозаврів краще, ніж деякі слова.

4-річний Матвій – син СММ-менеджера Зеленського в костюмі динозавра Фото: UNITED24Media

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"Він все вимірює в динозаврах. Наприклад, зріст Диплодока дорівнює висоті 20-поверхівки.

Якщо вам 80+ років, то Матвій, можливо, запитає вас, чи пам’ятаєте ви динозаврів", – пишуть у UNITED24Media.

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