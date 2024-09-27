"Ми одружилися, привітайте нас": як ШІ-картинки з "військовими" у Facebook грають на руку Росії

Часто у Facebook та інших соцмережах можна побачити дописи з "фотографіями" нібито українських військових, які просять привітати їх з днем народження чи з одруженням.

Здебільшого у таких дописах використовують картинки, згенеровані штучним інтелектом (тому в людей на "фото" може бути по 6 пальців на руках). Інколи для цих дописів навіть беруть фото російських окупантів.

Попри фейковість фото, такі дописи набирають багато вподобань і репостів. Однак поширення такого контенту є шкідливим і може навіть допомагати Росії в інформаційній війні.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, чому не варто взаємодіями з вірусними ШІ-картинками та як їх використовує країна-агресор.

"В українському сегменті соцмереж шириться велика кількість дописів, які містять фото з явними ознаками генерації штучним інтелектом нібито українських військових, із закликами привітати їх чи то з днем народження, чи то з весіллям. Також є схожі дописи про врятованих тварин, дітей або літніх людей.

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Подібні публікації часто поширюються ботами, їхня мета – викликати емоції та заохотити людей відреагувати. Таким чином ці світлини отримують тисячі взаємодій від реальних користувачів, що сприяє швидкому просуванню сторінок", – розповідають у ЦПД.

За словами фахівців, Росія може використовувати такі сторінки у соцмережах для поширення дезінформації.

Загроза таких дописів полягає і в тому, що вони можуть використовуватися для шахрайства, адже часто містять шкідливі посилання, замасковані, наприклад, під петицію, яку необхідно підписати.

"На сторінках з ШІ-зображеннями збирається велика аудиторія, яка не надто критично ставиться до побаченого у мережі та сприйнятлива до інформаційних маніпуляцій. Таким чином ворог отримує майданчик для просування небезпечних для України наративів", – пояснює ЦПД.

У відомстві закликали дотримуватися інформаційної гігієни у мережі та не піддаватися на маніпуляції.

"УП. Життя" зібрало кілька прикладів вірусних дописів з фейковими фото або ШІ-картинками, які насправді є маніпулятивними та неправдивими.

Скріншоти з Facebook-груп

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як вберегтися від шахрайства в інтернеті та які посилання не можна відкривати.

Також ЦПД спростував фейкове відео роспропаганди про лікаря на місці удару РФ по "Охматдиту".