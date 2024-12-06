"Журналіст не має перебивати". Експерт Коваленко прокоментував свою поведінку в ефірі

Олександр Коваленко пояснив, що викликало у нього емоційну реакцію в ефірі "Київ 24"

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував свою агресивну реакцію в ефірі телеканалу, коли ведуча перебила його під час розмови.

Своє баченням він висловив в ефірі ютуб-каналу "УСІ Online".

Нагадаємо, 3 грудня в ефірі телеканалу "Київ 24" військово-політичний оглядач Олександр Коваленко емоційно відреагував на те, що ведуча Ірина Король перебила його під час розмови.

"Шаааа! Шаааа! Я у вас тут запрошений експерт в етері, а не ви! (...) Якщо ви не розумієтеся на військовій науці, запрошуйте до свого етеру хіміків, які будуть вам розповідати про міжконтинентальні балістичні ракети!" – кричав Коваленко.

Після цього інциденту та колективної заяви десятків медійників про засудження такої поведінки Коваленко не перепросив.

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За його словами, з ведучою Іриною Король вони розмовляли про зменшення призовного віку та втрати РФ на фронті. Він стверджує, що вона "не зрозуміла" його. Водночас зауваження ведучої перед емоційною відповіддю Коваленка стосувалося мобілізаційних втрат саме в Україні.

"Вона висловлювала свою точку зору та навіть не давала можливості навести приклад і пояснити, що ж я маю на увазі. Особливо у питанні втрат РФ. Я намагався пояснити, з чим вони безпосередньо пов’язані. Як на мене, це важлива тема для обговорення.

Якщо ви запрошуєте людину до себе на ефір, то треба їй дати право на слово, а не перебивати і нав’язувати свою точку зору, яка особисто мене як людину, яка розуміється на військовій справі, взагалі не цікавить, коли говорять якісь, вибачте, дурощі", – вважає Коваленко.

Він заявив, що більше не співпрацюватиме з телеканалом "Київ 24", редакція якого нібито "не намагалася залагодити конфлікт".

"У мене вже був прикрий досвід спілкування з ведучими цього телеканалу. Там дійсно є професіонали, з якими мені приємно спілкуватися, але я не обираю з ким говорити.

А є персоналії, які ведуть себе, м’яко кажучи, не за журналістською етикою. Відповідно мені не приємно з’являтися з цими людьми в ефірі", – заявив оглядач.

На його думку, інцидент набув розголосу, тому що "люди люблять хайп (ажіотаж – ред.)".

Зазначимо, багато медійників та медійниць засудили таку поведінку Коваленка та відмовилися від подальшої з ним співпраці. Також вони підписали спільну відкриту заяву. Станом на 6 грудня вона зібрала 85 підписів.