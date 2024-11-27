Мінсоцполітики: До 2028 року 95% дітей з інституційних закладів мають виховуватись в сім'ях

Уряд ухвалив Стратегію забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні.

Її планують реалізувати до 2026 року, повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила, що епоха інтернатів має остаточно залишитися в минулому для України.

"Наша мета – зробити усе належне, щоб кожна українська дитина зростала в родинному теплі. Для цього вибудовуємо систему, де сім’я з дітьми отримує увагу і підтримку не тільки від держави, але і у своїй громаді.

Спроможність родини – це те, що запобігає потраплянню дітей в інституції. Водночас має бути достатньо сімейних форм виховання для тих дітей, які таки залишились без турботи батьків", – заявила вона.

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"До 2028 року маємо повністю змінити підхід: замість утримання дітей в інституційних закладах – розвиток сімейних форм виховання, замість формальної допомоги – індивідуальна підтримка кожної родини, запровадження якісних соціальних послуг у кожній громаді, створення механізмів екстреної допомоги родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах", – зазначила голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова.

Стратегія враховує контекст повномасштабної війни і пов’язані з нею виклики. Документ визначає шість стратегічних цілей:

допомога сім’ям з дітьми, щоб вони могли забезпечити безпечні умови для розвитку дитини;

створення можливостей для виховання дітей-сиріт у сім’ях, а не в інтернатах та дитбудинках;

евакуйовані, примусово переміщені, депортовані діти, а також діти з тимчасово окупованих територій або зони активних бойових дій зростатимуть у сімейному оточенні та інтегровані в життя територіальної громади;

перетворення дитячих закладів на установи, які допомагають дітям і сім’ям;

підтримка дітей, які виховувалися поза сім’єю, щоб вони успішно інтегрувалися в суспільство;

створення умов для реалізації цієї реформи.

Якщо стратегію вдасться реалізувати, то за прогнозами Мінсоцполітики до 2028 року:

до 95% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування будуть виховуватися у сім'ях або у сімейних формах піклування;

кількість дітей, що проживатимуть в інтернатах, скоротиться мінімум на 30%, а дітей віком до трьох років – на 80% порівняно з показниками 2023 року;

вдасться збільшити доступність послуг для дітей з інвалідністю на 30%.

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