Дітей били, експлуатували та вимагали кошти: омбудсмен виявив порушення в інтернаті на Закарпатті

Керівництво одного з будинків-інтернатів на Закарпатті, ймовірно, примушує вихованців до безкоштовної роботи, вимагає в них особисті кошти та лупцює їх.

Про це стало відомо за результатами моніторингового візиту офісу омбудсмена, повідомляє Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, дітей, які проживали в закладі, примушували збирати яблука в приватному саду одного з місцевих підприємств. Про використання безоплатної дитячої праці свідчить договір між директором закладу та підприємством, який виявили під час візиту.

Крім того, вихованці інтернату повідомили про те, що були присутні під час побиття директором одного з дітей.

"Свідками цього були його заступник та інша вихованка інтернату, які вживали заходи щодо припинення фізичної сили", – додає Уповноважений.

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Також у сейфі заступника директора будинку-інтернату знайшли банківські картки, паролі до них, відкриті особові рахунки в банку та документи всіх вихованців.

Діти із закладу розповіли, що для того, аби скористатися власними коштами, вони мали просити їх шляхом написання заяв.

Під час відвідин інтернату представники офісу омбудсмена виявили 12 таких заяв, які були написані одним почерком. Загалом у них йшлося про прохання використати 5100 гривень.

"Директор згодом пояснив, що за них придбали шафи на суму понад 50 тисяч гривень. Проте ці меблі у закладі не обліковуються", – зауважив Дмитро Лубінець.

За результатами моніторингового візиту, представник омбудсмена звернувся до правоохоронців із заявою про виявлення ознак кримінального правопорушення.

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Працівники поліції Закарпатської області вже провели огляд місця подій, опитали директора та вилучили документи.

"Наголошу, що такі порушення прав вихованців – це неприпустимо! Ситуація потребує належного реагування і покарання винних!" – наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, після скандалу щодо ймовірного насилля над вихованцями Великолюбінського навчально-реабілітаційного центру в Україні Національна соціальна служба має перевірити всі заклади, в яких цілодобово мешкають діти.