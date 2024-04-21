У Британії вперше заборонили користуватися ШІ злочинцю, який генерував непристойні фото з дітьми

У Британії чоловіку, який створював непристойні зображення з дітьми, заборонили користуватися ШІ

У Великій Британії злочинцю, засудженому за створення понад 1000 непристойних зображень дітей, заборонили користуватися інструментами штучного інтелекту.

Це перший такий відомий випадок, повідомляє The Guardian.

Окрім накладання штрафу, суд зобов’язав 48-річного Ентоні Довера "не використовувати, не відвідувати й не отримувати доступ" до інструментів штучного інтелекту без попереднього дозволу поліції.

Йдеться про ШІ, який може створювати реалістичні зображення на основі письмової команди, а також вебсайти для "оголення", які роблять відверті дипфейки.

Доверу також заборонили використовувати програмне забезпечення Stable Diffusion, за допомогою якого педофіли створюють гіперреалістичні матеріали з сексуальним насильством над дітьми.

Минулого тижня британський уряд оголосив про введення нового правопорушення, що робить незаконним створення сексуальних підробок за участі людей старших за 18 років без їхньої згоди. Засудженим загрожує кримінальне провадження та необмежений штраф. Якщо зображення ще й поширять, порушників можуть посадити до в'язниці.

Створення, зберігання та розповсюдження фальшивих зображень сексуального насильства над неповнолітніми вже було незаконним. Раніше вже переслідували людей за злочини, пов'язані з реалістичними зображеннями, наприклад, зробленими у Photoshop.

Точна кількість випадків, пов'язаних зі згенерованими ШІ зображеннями, невідома, оскільки вони не враховуються окремо в офіційних даних. Крім того, їх іноді важко відрізнити від справжніх.

Минулого року команда фонду Internet Watch Foundation працювала під прикриттям на форумі, присвяченому насильству над дітьми. Вони знайшли 2 562 згенерованих зображення, які були настільки реалістичними, що за законом розглядалися б як справжні.

Нагадаємо, у Британії затримали одного з найрозшукуваніших злочинців, який 27 років ховався від суду за сексуальне насильство стосовно дітей.