Краса без ілюзій: головні міфи про пластичну хірургію, у які досі вірять українці

Пластична хірургія в Україні зростає — і разом із нею ширяться міфи. Одні вірять, що підтяжка обличчя зробить їх на 20 років молодшими, інші — що операції можна робити "на коліні" без ризиків. Які міфи найбільш популярні серед українців і чим вони небезпечні? Своїм досвідом ділиться пластичний хірург, засновник Docber Clinic Дмитро Березовський.

Міф 1. Підтяжка обличчя зупиняє час

Багато людей переконані: варто зробити фейсліфтинг — і завжди виглядатимеш на 20 років молодшим.

"Підтяжка справді може суттєво освіжити обличчя — прибрати глибокі зморшки, обвисання шкіри, повернути чіткий контур. Але вона не зупиняє процес старіння. Організм і далі змінюється, і з часом ефект поступово зменшується залежно від віку пацієнта, стану шкіри та способу життя", — пояснює Дмитро Березовський.

Міф 2. Підтяжка — це тільки шкіра

Дехто вірить, що підтяжка — це просто "підтягнути шкіру". Насправді сучасні методики працюють набагато глибше.

"Ми працюємо не лише зі шкірою, а й зі SMAS — м’язово-апоневротичним шаром. Саме він відповідає за овал обличчя. Якщо підтягнути тільки шкіру, результат буде неприродним і недовговічним. Сучасні операції роблять обличчя молодшим, але без ефекту маски", — розповідає Березовський.

Міф 3. Лікарі без ліцензії — це "просто дешевший варіант"

В Україні зросла кількість салонів та "косметологів", які пропонують ін’єкції чи навіть операції без ліцензії МОЗ.

"Це величезний ризик для пацієнта. Лікар має мати диплом і сертифікат, клініка — ліцензію. Якщо цього немає, людина ризикує здоров’ям. У моїй практиці часті випадки, коли доводиться виправляти ускладнення після таких "економ процедур", — підкреслює пластичний хірург Docber Clinic .

Міф 4. Будь-хто може стати "новим собою"

Пацієнти нерідко приносять фото зірок і просять "зробити такий самий ніс чи підборіддя".

"Ми можемо покращити пропорції, але не можемо змінити людину повністю. Кожен має унікальну анатомію. Найкращі результати виходять тоді, коли хірург підкреслює індивідуальність пацієнта, а не створює копію", —наголошує Дмитро Березовський.

Міф 5. Підтяжка підходить усім

У соцмережах часто рекламують підтяжки "для будь-якого віку". Але реальність інша.

"Ми завжди дивимося на індивідуальні показання. Якщо шкіра ще еластична, а вікові зміни лише починаються, у більшості випадків вистачає малоінвазивних методів — ін’єкцій, апаратних процедур тощо. Фейсліфтинг ми радимо тим, у кого є виражені зміни: обвисання щік, 'брилі', глибокі складки. Операція — не універсальний рецепт", — акцентує він.

Міф 6. Пластика — це тільки для жінок

За даними ISAPS, кількість чоловічих операцій у світі зросла на 30% за останнє десятиліття.

"В Україні теж відчутний цей тренд. До нас звертаються чоловіки — і військові після поранень, і цивільні, які хочуть виглядати краще. Ринопластика, корекція повік і ліпосакція серед чоловіків сьогодні не рідкість", — зазначає Березовський.

Чому міфи небезпечні

Міфи у пластичній хірургії коштують не лише грошей, а й здоров’я.

"Я завжди кажу пацієнтам: потрібно перевіряти клініку, лікаря, умови. Це не сфера для експериментів. Тільки усвідомлений вибір захищає від небезпечних наслідків", — підсумовує пластичий хірург та засновник Docber Clinic Дмитро Березовський.

ТОВ "Клініка Докбер". Рішення Міністерства охорони здоров`я України про видачу ліцензії від 11.10.2023 № 1774.