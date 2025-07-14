Kryla Karpaty by Edem долучилися до передачі антидронового захисту "Павутиння"

В умовах дронової війни захист від безпілотників став одним із ключових елементів безпеки на фронті. З осені 2024 року українські благодійні фонди та громадські організації, обʼєднавши сили, розпочали ініціативу "Павутиня" з передачі сіток від ворожих дронів. Протягом цього часу БФ "Батальйон Волонтер", Life Guardians, "Фундація Течія", а також ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" доставили воїнам понад 1500 тонн сіток.

Тепер до ініціативи долучився й соціально відповідальний бізнес — Kryla Karpaty by Edem, масштабний курортний проєкт, який реалізує компанія Edem Family. Представники відзначають: давно спостерігали за активною діяльністю ініціативи й усвідомлюють її важливість для безпеки українських військових.

"Ми неодноразово чули про ініціативу "Павутиння" — потужну, дієву, таку, що вже зарекомендувала себе дієвими результатами на фронті. Для нас велика честь долучитися до благодійної справи, яка сьогодні відіграє критичну роль у дроновій війні", — зауважив представник благодійницького напрямку Kryla Karpaty by Edem Юрій Барабаш.

Сітки, які передають волонтери на передову, військові використовують для облаштування так званих "коридорів життя" — захищених ділянок для пересування техніки та особового складу. Основна функція сіток — зупинка або дезорієнтація ворожих дронів: безпілотники заплутуються в конструкціях і не можуть уразити ціль.

Загалом за час існування ініціативи на фронт доставлено понад 1500 тонн сіток. За словами учасників проєкту, вони отримують дедалі більше запитів від військових на отримання відповідного захисту. І водночас організатори наголошують: об’єднання зусиль фондів і залучення бізнесу дозволяє масштабувати допомогу й оперативніше реагувати на потреби фронту.

"Усвідомлюємо, наскільки важливо забезпечити наших військових засобами захисту від ворожих безпілотників, і пишаємося, що можемо зробити свій внесок у цю справу. Це для нас не просто допомога, а важлива місія, яку ми виконуватимемо системно та з повною віддачею. Разом — до перемоги!" — підсумував представник благодійницького напрямку Kryla Karpaty by Edem.

Kryla Karpaty by Edem — масштабний курортний проєкт поблизу Буковелю, реалізований компанією Edem Family. Ідея полягає у створенні гірського селища нового покоління — discovery village (поєднання комфору, естетики, приватності і натхнення). Простір охоплює готельну, житлову й рекреаційну інфраструктуру: котеджі, шале, апартаменти, ресторани, СПА, ринок, лижні траси, духовний центр, івент-хол та освітній простір.