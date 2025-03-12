Куди звертатися, якщо ви зазнали сексуальних домагань: пояснює омбудсмен

Сексуальне домагання – це умисна, образлива, принизлива дія сексуального характеру проти волі людини. Вона може бути виражена вербально або невербально (словами, жестами, рухами тіла, електронними комунікаціями тощо).

З 19 грудня 2024 року набули чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які запровадили в Україні адміністративну відповідальність за сексуальні домагання (стаття 173-7).

В Офісі омбудсмена розповіли, як діяти, якщо ви постраждали від сексуальних домагань.

Куди звертатися, якщо ви зазнали сексуальних домагань?

✅ Звернутися з повідомленням про сексуальні домагання можна до Національної поліції України.

Правоохоронці мають скласти адміністративний протокол із подальшим надсиланням до суду.

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Номер телефону для звернення – 044 254 93 33 (безоплатно).

✅ Також потерпілі від сексуальних домагань можуть звернутися на урядову гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.

Номери для звернення – 15 47 (безоплатно).

✅ Ще один контакт для допомоги у разі сексуальних домагань – Національна гаряча лінія з запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми і гендерної дискримінації.

Номер – 116 123 (безоплатно).

✅ Якщо ви зазнали сексуального домагання або зіткнулись із неефективним реагуванням правоохоронних органів на ваше повідомлення про сексуальне домагання, можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

листом за адресою вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

на електронну пошту [email protected];

за номерами телефонів 0 800 501 720; 044 299 74 08.

Яка відповідальність передбачена для кривдника?

Сексуальне домагання без обтяжуючих обставин передбачає:

штраф у розмірі 1360–2720 грн;

громадські роботи на 20-40 годин;

або виправні роботи: до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Повторне вчинення сексуальних домагань або домагання до особи, яка перебуває у матеріальній, службовій чи іншій залежності від кривдника, передбачає більш суворе покарання:

штраф у розмірі 2720–4760 грн;

громадські роботи на 40-60 годин;

виправні роботи від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку;

або адміністративний арешт до 15 діб.

Нагадаємо, "УП. Життя" створила Google-форму для свідчень про сексуальні домагання у закладах освіти.

Кожен, хто зіткнувся з насильством чи неетичною поведінкою у навчальних закладах (університетах, школах, коледжах, мистецьких і спортивних установах тощо) може розповісти свою історію.

Ми не публікуватимемо ваші свідчення без вашої згоди.