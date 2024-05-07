"Свято несмаку й сексизму": українців обурив номер "Кварталу 95" про начальника Рівненського ТЦК

Студію "Квартал 95" вчергове розкритикували за комедійний номер. Цього разу він був присвячений начальнику Рівненського ТЦК Олександру Ярмошевичу, який потрапив у скандал після оприлюднення відео з камер спостереження. На них він на робочому місці цілувався з різними жінками-колегами.

У новому випуску "Єдиного Кварталу", який вийшов 5 травня, був номер під назвою "Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів". У ньому акторки, які грали співробітниць ТЦК, інформували свою нову колегу про "правила" колективу.

Так, їхній начальник нібито використовував поцілунки для шифрування від російських спецслужб. "Шифр" мав назву "ДПО" – "дотики-поцілунки-обнімашки".

"Коли він ввів це шифр, у нас всі з герпесом ходили. Всі, хто без герпесу, одразу на поліграф пішли", – говорить одна з акторок у номері.

У соцмережах багато користувачів розкритикували цей номер. Головними претензіями стало паплюження форми ЗСУ, в яку одягнені актори, та сексистські висловлювання.

Поетеса та військовослужбовиця Ярина Чорногуз у своєму дописі звернулася до депутатів із пропозицією заборонити використовувати форму сил оборони у гумористичних шоу та запровадити покарання за зневагу до захисників.

"Не буду постити кадри з їхнього бл*****ого шоу, бо для мене поранення, ампутації, отримані в боях за існування своєї держави, виглядають приємніше, бо викликають захоплення мужністю тих, хто їх отримав.

Не буду також говорити про необхідність вибачитися перед ЗСУ, віддати гроші, зароблені на концертах, де висміювалася форма, в якій віддали та віддають життя за Україну наші бійці, на дрони.

Про те, що шоумени і шоуменки мають щонайменше після цього мобілізуватися аби відмити репутацію хоч трохи, – не буду (говорити – ред.), бо це люди без гідності та самоповаги, раз їм нічого не замуляло показати на мільйонні аудиторії у воєнний час таке ганьбище", – наголосила захисниця.

Водночас військовий Олексій Петров не здивувався номеру від "Кварталу", наголосивши на тому, що таке відбувається не вперше.

"Зачекайте… А що саме вас здивувало в номері «кварталу»? Вони знов витерли ноги об військових? Та невже? Та бути такого не може!..

Ну тоді я нагадаю вам дещо! А саме, інші номери, того самого "кварталу". Десять років тому, українське військо, яке відбиває напад ворога, вони ж порівняли із… баранами!... Військові. Відбивають напад ворога. Арта працює. Техніка горить. Люди гинуть. Ну смішно ж?", – написав він.

Ірпінська депутатка і засновниця благодійного фонду Наталія Іздебська звернула увагу на сексистські висловлювання, якими пронизаний номер.

"Зневага й упередженість до жінок, токсична маскулінність, дискримінація за ознакою статі, сексизм тощо. Це величезна проблема, яку ніхто не береться вирішувати.

І ось тепер, квартал вирішив, що з цього можна поржати. Як колись вони ржали з України в ролі проститутки. Потім з переселенців. І взагалі з усього українського, цінного та болісного для свідомих", – зазначила вона.

Журналістка Євгенія Подобна наголосила, що завжди варто пам’ятати про людей, які віддають своє здоров’я і життя на війні.

"Мені фізично болить, коли я бачу, як піксель вдягають всі, кому не ліньки. А коли його вдягають ухилянти запиляти номер для людей з критичним рівнем інтелекту, то це переходить всі межі. В цій формі вмирають! У цій формі ховають найкращих людей цієї країни. Людина, яка хоч раз бачила закривавлений піксель, має розуміти, що це – не реквізит для тупих жартів", – йдеться у її дописі.

Журналістка і письменниця Наталія Бушковська зауважила, що "Квартал 95" вчергове торкається найчутливіших тем.

"Спаплюжити піксель, висміювати військових, огидно та бездарно зачіпати найчутливіші теми.

Стрічка в некрологах. На фронті ср*ка. Мобілізація провалена. А люди ржуть над цим і купують футболки "Ухилянт" і "Дружина ухилянта", – написала вона.

"Свято несмаку й сексизму, наступного разу вони будуть злягатись на сцені під регіт глядачів", – описав номер "Кварталу" користувач X (Twitter) із ніком @RudijLis.

Студія "Квартал 95" ніяк не прокоментувала цю ситуацію.

Нагадаємо, минулого разу українці обурилися номером "Кварталу 95", у якому зобразили переселенку з тимчасово окупованого росіянами Скадовська, що переїхала на Закарпаття і намагається спілкуватися українською.