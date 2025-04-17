Квіткова "Книжкова": гід фестивалем "Книжкова країна"

З 24 по 27 квітня на ВДНГ пройде фестиваль "Книжкова країна". Окрім великого книжкового ярмарку та звичних літературних заходів, цьогоріч фестиваль збагатиться яскравими фотозонами й квітковими інсталяціями.

За чотири дні на ВДНГ відбудеться понад 300 заходів, серед яких презентації новинок, зустрічі з авторами, вистави, зіркові читання, тематичні лекції, стендапи, автограф-сесії, інтерактивні майстеркласи. Розповідаємо про головні тематичні напрями й деякі події, які варто відвідати. Повна програма фестивалю вже незабаром буде доступна на сайті. Вхід вільний.

Василь Шкляр

Презентації книжок

Книжковий фестиваль — найкраще місце для знайомства з новинками та гарна можливість отримати відповіді на всі питання про книгу безпосередньо від автора або видавництва. Презентації будуть проходити всі чотири дні, зокрема:

Презентація романів "Чак. На повітряних островах" Оксани Кириченко та "Каррайк. Переродження" Уляни Дадак . Ці книжки перенесуть читача у світи магічних академій, які є не лише дитячою розвагою, але й зануренням у захопливі пригоди (25 квітня, 17:00, павільйон 1, зала 1).

Презентація книжки "Дреди, батли & стіли" фольклористки й антропологині Дар’ї Анцибор про те, як українська молодь впродовж століть виборювала своє право на культурну ідентичність — від перших течій у періоди імперських та радянських часів і аж до незалежності (25 квітня, 15:00, павільйон 1, зала 1).

Презентація нового роману Ґеоргі Ґосподінова "Природний роман" . Обговорення праць письменника з перекладачем Остапом Сливинським та головною редакторкою видавництва "Чорні вівці", письменницею Христею Венгринюк (26 квітня, 13:00, павільйон 1, зала 1).

. Обговорення праць письменника з перекладачем Остапом Сливинським та головною редакторкою видавництва "Чорні вівці", письменницею Христею Венгринюк (26 квітня, 13:00, павільйон 1, зала 1). Онлайн-презентація книги Сергія Плохія "Чорнобильська рулетка" . Онлайн-зустріч із письменником та обговорення актуальних тем: війна, ядерні загрози й катастрофи в контексті його книжок (26 квітня, 17:00, павільйон 6, концертна зала Universum Hall).

. Онлайн-зустріч із письменником та обговорення актуальних тем: війна, ядерні загрози й катастрофи в контексті його книжок (26 квітня, 17:00, павільйон 6, концертна зала Universum Hall). Презентація дебютної книги Філа Пухарєва "Це вам не естрада. Крутими стежками української поп-музики XX століття". Автор досліджує пісні й виконавців, що стали частиною культурної спадщини України, пропонуючи нові імена та історії (27 квітня, 19:00, павільйон 1, зала 1).

Дискусії та зустрічі:

Упродовж чотирьох днів фестивалю відвідувачі зможуть долучитися до змістовних зустрічей, живих дискусій та публічних інтерв’ю, які відкривають нові сенси в книгах, мистецтві й соціальних темах. Серед них:

Дискусія "Тоді і зараз. Мистецтво спротиву: боротьба українських митців". Відомі українські митці, дизайнери й автори обговорять історичний внесок підпільного художника УПА Ніла Хасевича та вплив сучасного мистецтва на боротьбу за незалежність (24 квітня, 19:00, павільйон 1, зала 2).

Зустріч "Кіно. Театр. Режисура". Зірка мюзиклу "Кабаре" Ілля Чопоров і актор Іван Шаран, знаний за ролями в театрі Франка та фільмі "Памфір", поговорять про те, як книги популяризуються через театр та кіно, і визначать вплив мистецтва на літературні твори (25 квітня, 18:00, павільйон 1, зала 1).

Зірка мюзиклу "Кабаре" Ілля Чопоров і актор Іван Шаран, знаний за ролями в театрі Франка та фільмі "Памфір", поговорять про те, як книги популяризуються через театр та кіно, і визначать вплив мистецтва на літературні твори (25 квітня, 18:00, павільйон 1, зала 1). Розмова "Щоденник як спосіб буття". Поет і прозаїк Костянтин Москалець та літературознавець Євгеній Стасіневич обговорять вплив художнього тексту на відчуття світу й пошук свободи через літературу (25 квітня, 18:00, павільйон 1, зала 2).

Поет і прозаїк Костянтин Москалець та літературознавець Євгеній Стасіневич обговорять вплив художнього тексту на відчуття світу й пошук свободи через літературу (25 квітня, 18:00, павільйон 1, зала 2). Панельна дискусія "Як говорити на складні теми з українцями у 2025 році". Відомі медійники та публіцисти обговорять важливу тему — як змінюються методи комунікації на тлі війни й важких соціальних тем. Серед спікерів: лауреат Шевченківської премії публіцист Павло Казарін, телеведучий Роман Вінтонів (Майкл Щур), журналістки Настя Станко, Крістіна Бердинських та Юлія Кирієнко (26 квітня, 15:00, павільйон 1, зала 2).

Відомі медійники та публіцисти обговорять важливу тему — як змінюються методи комунікації на тлі війни й важких соціальних тем. Серед спікерів: лауреат Шевченківської премії публіцист Павло Казарін, телеведучий Роман Вінтонів (Майкл Щур), журналістки Настя Станко, Крістіна Бердинських та Юлія Кирієнко (26 квітня, 15:00, павільйон 1, зала 2). "Ліричний бранч" із письменницею Софією Андрухович. Під час публічного інтервʼю всі охочі зможуть поставити свої питання авторці культових романів "Фелікс Австрія" та "Амадока" і поговорити про її творчість (27 квітня, 11:00, павільйон 7).

Під час публічного інтервʼю всі охочі зможуть поставити свої питання авторці культових романів "Фелікс Австрія" та "Амадока" і поговорити про її творчість (27 квітня, 11:00, павільйон 7). Запис подкасту "Вставне слово". Публічне інтервʼю з Артемом Чехом, під час якого письменник розповість про взаємодію між літературою та іншими видами мистецтва (27 квітня, 11:30, павільйон 6, концертна зала Universum Hall).

Публічне інтервʼю з Артемом Чехом, під час якого письменник розповість про взаємодію між літературою та іншими видами мистецтва (27 квітня, 11:30, павільйон 6, концертна зала Universum Hall). Жива розмова "Як класика стає частин ою сучасної поп-культури ?". Фронтмен гурту LATEXFAUNA Дмитро Зезюлін розповість, як класична література впливає на музику, стиль і світогляд сучасних артистів (27 квітня, 18:00, павільйон 6, концертна зала Universum Hall).

# ФРОНТМЕНИ, павільйон 4

Цього разу тематичний павільйон творчості військових та ветеранів презентуватиме програму з трьох основних напрямів — це література, виставка й театр. Усі вони будуть присвячені осмисленню військового досвіду, силі слова творчості, памʼяті та людських історій.

Літературний напрям традиційно сфокусований на новинках сучасної літератури авторства українських захисників і захисниць у різних жанрах. Зокрема, плануються зустрічі та презентації таких видань: антологія мілітарної поезії ФРОНТМЕНИ, "Ненароджені для війни" Артема Чапая, перший роман про пілотів БПЛА "Пташники" Дмитра Калинчука, а також дебютна збірка нарисів журналіста й військовослужбовця Дмитра Крапивенка "Усе на три літери" та інші видання.

Театральна програма буде представлена трьома постановками, створеними за участю захисників і захисниць:

24 квітня — сценічне читання п’єси "Плем’я чекання" від "Театру ветеранів"

25 квітня — мілітарі-стендап "Ненароджений для війни" від 3ОШБ

27 квітня — вистава-хедлайнер "Мій друг, чорний ельф" від Львівського театру Лесі Українки.

У суботу в головному залі пройде восьмигодинний марафон мілітарної поезії за участю Дмитра Лазуткіна, Артема Лоїка, Артема Полежаки, Василя Муліка, Олекси Бика, Артура Дроня, резидентів Культурного десанту й десятків інших військових поетів.

Протягом усього фестивалю в павільйоні працюватиме велика виставкова експозиція митців, які нині служать у Силах оборони, але не полишають творчості й підготували ексклюзивні артроботи. З детальним розкладом решти подій павільйону можна ознайомитись у соцмережах #ФРОНТМЕНИ.

Світове дерево фантастики, павільйон 7

Цьогоріч фестиваль презентує спеціальну програму, присвячену сучасній українській фантастиці. Упродовж чотирьох днів у павільйоні триватимуть дискусії, публічні розмови й презентації, що охоплюють різні напрями жанру — від горору до наукової фантастики та romantasy.

Серед тем — переосмислення короткого фантастичного оповідання, поєднання жахів і фентезі, нові голоси в науковій фантастиці тощо. Окремі події буде присвячено незвичайним істотам, світобудовам і особливостям наукової фантастики в Україні, зокрема в контексті нових дебютів та перекладів світових бестселерів. Учасники програми — українські автори, які формують нову фантастичну літературу: Ігор Антонюк, Анастасія Нікуліна, Ірина Пасько, Валерія Растет та інші.

Родинні читання, павільйон 2

Цей популярний формат уже став візитівкою фестивалю. Під кураторством Ані Завальської відомі українці — актори, співаки, телеведучі — знову зберуться, щоби прочитають малечі й батькам свої улюблені книжки. Серед учасників: FIINKA, Тоня Матвієнко, Magic Brothers, Олег Скрипка, Адам Мушкін, Нікіта Добринін, Дмитро Коляденко, Фагот, Дарія Біла, Ольга Навроцька та інші.

Премія книжкових блогерів

26 квітня на сцені концертної зали Universum Hall (6 павільйон) відбудеться церемонія нагородження переможця Премії книжкових блогерів. Цього сезону премія визначатиме найобговорюванішу книгу українського автора серед виданих з травня 2024 до березня 2025 року. У шортлісті "Кубик" (Саша Козлов), "Діва, матір і третя" (Юлія Нагорнюк), "З нами житиме еласмотерій" (Роман Голубовський), "Потяг прибуває за розкладом" (Марічка Паплаускайте), "Погляд Медузи" (Любко Дереш).

Література і музика

Культурний простір "ВʼЯВА" цього року також доєднується до фестивалю. 26 і 27 квітня всі гості "Книжкової країни" зможуть долучитися й до офіційного відкриття сезону "ВʼЯВА". На гостей чекатимуть концерти, вхід на які з 13:00 до 15:00 також буде вільним.

Активності на території

У рамках кампанії "Діти як діти" ЮНІСЕФ і ГО "Відчуй" організують спеціальну зону майстеркласів. Зокрема, дітей тут будуть навчати шрифту Брайля та основ жестової мови. У мультимедійній зоні транслюватимуть освітні мультфільми, що висвітлюють важливість інклюзії, а також анімаційні фільми про досвід та історії дітей з інвалідністю. Поруч працюватиме "Координаційний центр з розвитку сімейного виховання". Поки малеча буде зайнята творчістю, батьки в цій зоні зможуть дізнатися більше про усиновлення й патронат.

Опанувати нові навички можна буде й під час різноманітних майстеркласів, які проходитимуть усі чотири дні фестивалю. Тут гості зможуть доторкнутися до історії письма та мистецтва, а також створити власноруч унікальні предмети для себе чи в подарунок. Серед активностей: уроки англійського коперплейту гострим пером, виготовлення квіткових закладок і ліногравюр, створення ексклюзивних листівок з авторськими дизайнами й навіть квітучих еколистівок, які можна буде висадити в землю. Також будуть проводитися заняття з українського скоропису, виготовлення мінікнижок власноруч, створення екслібрисів, розпису зрізів книг і багато іншого.

У зоні книжкового маркету можна буде зробити безкоштовне тимчасове книжкове тату від Tattooshka.Ua

Соціальні ініціативи

Різноманітні соціальні ініціативи можна буде знайти на всій території фестивалю. Тут розмістяться благодійний фонд "Допомогатор", який підтримує військових та родини загиблих, проєкт "Книга на фронт", що відправляє книги на передову, і фонд "Лелека", який забезпечує захисників тактичною медициною. Фонд Притули збиратиме донати для потреб армії, а БФ "РІЙ" і "Гуркіт" розповідатимуть про проблематику побуту військових, проводитимуть майстеркласи й даруватимуть подарунки за донат. Усі кошти з благодійних ініціатив підуть на підтримку важливих потреб військових.

Усі дні на фестивалі діятиме платформа "Меморіал", яка зберігає пам’ять про загиблих Героїв України.