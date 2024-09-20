L'Oréal Paris продовжує підтримувати українських підприємниць: стартувала друга хвиля програми грантів

Труднощі випробовують, але водночас – об’єднують сміливих!

Французький бренд L'Oreal Paris, вдруге запустив "Програму підтримки підприємниць України" та надає жінкам ще більше можливостей для розвитку бізнесу - 12 грантів по 750 000 гривень!* Вперше програма була запущена у листопаді 2023 року. 10 жінок-підприємниць з різних куточків України отримали гранти на загальну суму 6 500 000 гривень та змогли втілити свої бізнес-ідеї в життя. Програма є локальною ініціативою української команди L'Oreal Paris та реалізується спільно з фондом UNFPA, який зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді. Серед переможниць першої хвилі – жінки, які розвивають проєкти у різних сферах: - Зоя Стеценко, проєкт "Казка" (AI-генератор казок українською мовою) - Наталія Ставнича, проєкт "Gushka Wool" (вироби з натуральної вовни) - Наталія Войчук, проєкт "Створення безбар'єрного архітектурного та інформаційного середовища" - Наталія Ващук, проєкт "Центр розвитку особливої дитини" - Анна Павлусь, проєкт "WHEELNY" (адаптивний одяг) - Тетяна Руменко, проєкт "Видавництво "Мушля"" (дитяча література) - Ганна Чалова, проєкт "Поговори зі мною" (кризова підтримка військовослужбовців) - Маргарита Козаченко, проєкт "Сімейна еко-ферма "Перепілочка"" - Вікторія Пророк, проєкт "UKRAINIAN CRAFT SPACE" (дитячий простір української культури та творчості) - Юлія Мельник, проєкт "Вироби з граніту, як соціально важливий елемент в облаштуванні території та автомобільних шляхів".

Тетяна Руменко розповідає про свої досягнення: "Грант від L’Oreal Paris я інвестувала в розвиток видавництва дитячої літератури "Мушля", наразі у нас друкуються дві новинки. Обидві книги були відібрані представляти нашу країну у складі національного стенду України на найвпливовішій культурній події планети — Франкфуртському книжковому ярмарку".

Анна Павлусь ділиться своїм досвідом: "Віра в те, що все вийде, задоволені клієнти та їхні відгуки – ось що дає сили продовжувати роботу... І насамперед, хто ще це зробить, крім тебе?"

Бренд L'Oréal Paris продовжує надихається силою та відважністю жінок і визначає перед собою місію підтримки українських підприємниць, які, попри обставини, продовжують шукати нові можливості для створення, відновлення або масштабування бізнесу.

Для участі у другій хвилі програми, протягом вересня, необхідно заповнити анкету та подати презентацію власного проєкту за посиланням, після чого буде обрано 30 учасниць. Наступним кроком стане відбір 12 переможниць експертним журі проєкту, серед якого представники компанії L'Oreal Україна та публічні власники українського бізнесу.

При відборі особлива увага буде надаватися проєктам, що мають соціально-етичну, суспільно-корисну або інноваційну складову, а також фактори, що можуть позитивно вплинути на стан української економіки, а саме: потенціал для створення додаткових робочих місць, гідна презентація українських брендів на міжнародному ринку, позитивний вплив на навколишнє середовище та екологію, тощо. Детальніше про умови участі за посиланням.

Крім того, 30 фіналісток матимуть можливість прослухати навчальні лекції від успішних підприємців та задати питання особисто. Навчання буде проводитися онлайн та із дотриманням усіх заходів безпеки.

У фіналі 12 найкращих проєктів отримають гранти по 750 000 грн* на розвиток або створення власної справи.

Наталія Ставнича радить всім, хто вагається: "Навіть заповнюючи заявку, вам доведеться вийти зі своєї "бульбашки" і подивитися на власний бізнес ззовні. Можливо, побачити нові виклики та подумати над тим, як вони перетворяться в можливості, а ті - в переваги. Плюс це можливість розказати про свій продукт більшій аудиторії, отримати нові знайомства та натхнення".

Повір у те, що ти створюєш, адже ти цього варта!

Відправляй свій бізнес-проєкт за посиланням!

L’Oréal Paris – провідний світовий бренд косметики родом із Франції. Завдяки 114 рокам наукових досліджень та інновацій L’Oréal Paris представляє повний асортимент високотехнологічних косметичних засобів із клінічно-підтвердженою ефективністю та безпекою у п’яти категоріях: макіяж, догляд за шкірою, догляд за волоссям, фарбування волосся та чоловічий догляд.

Це бренд, що поєднує в собі силу науки, експертизи, краси та власного бачення жіночності!

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, є провідною агенцією ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді. Спільно з партнерами фонд працює у 150 країнах та територіях світу, а з 1997 року — і в Україні.

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*"Проєкт "Програма підтримки підприємниць України" проводиться у період з 01.09.2024 р. по 28.02.2025 р. включно на всій території України, за винятком територій, на яких ведуться (велись) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях. Офіційні правила участь у проєкті доступні за посиланням.