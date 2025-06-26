L'Oréal Україна запускає амбасадорську програму для лауреаток премії L'Oréal-UNESCO

18 лауреаток премії L'Oréal-UNESCO "Для жінок у науці" об'єдналися у спільноту амбасадорок програми. Символічна посвята відбулась під час презентації амбасадорської програми минулого тижня. На цьому ж заході було презентовано ґрунтовне дослідження про вплив премії, що підтвердило її значну роль у професійному розвитку лауреаток.

Спільнота Амбасадорок Премії L’Oréal–UNESCO "Для жінок у науці" має на меті активно популяризувати науку в Україні, нести цінності Премії та заохочувати молодих науковиць подавати свої заявки на участь та ставати частиною цього ком’юніті, що є ключовим кроком для підвищення видимості українських науковиць та надання їм потужної платформи для спілкування та співпраці.

Подія зібрала представників L'Oréal Україна, Національної Академії Наук, Представництва UNESCO в Україні, ГО "Центр розвитку КСВ", Міністерство освіти і науки, представників Організації Inscience, а також були присутніми члени журі та Наглядової Ради Премії.

Важливою частиною програми заходу стала панельна дискусія "Жінки в науці: перспективи, виклики, співпраця", що зібрала провідних експерток та лідерок думок. Модерувала дискусію Марина Саприкіна, голова Центру "Розвиток КСВ", відома експертка у сфері корпоративної соціальної відповідальності. До складу панелі увійшли:

Оксана Бережна – генеральна директорка директорату інновацій та зв’язків науки з реальним сектором економіки МОН.

Алла Ємець – член Наглядової Ради Премії, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувачка відділом клітинної біології і біотехнології.

Анна Орєхова – співзасновниця організації INSCIENCE.

Катерина Захараш – Директорка з комунікацій L’Oréal Ukraine.

К'яра Децці Бардескі (Chiara Dezzi Bardeschi) – Голова Представництва UNESCO в Україні.

Учасниці панельної дискусії всебічно обговорили ключові питання розвитку участі жінок у науці як в Україні, так і у світі, зосередившись на головних драйверах та найбільш стійких бар'єрах, що стоять перед жінками у науковій кар'єрі. Особливу увагу було приділено ефективним практикам співпраці між державою, наукою, бізнесом та міжнародними організаціями, а також ролі України у світових наукових партнерствах та шляхам підтримки українських жінок-науковиць у цьому процесі.

Коментуючи участь L'Oréal у цій ініціативі, Катерина Захараш, Директорка з корпоративних комунікацій L’Oréal Україна , зазначила: "Для L'Oréal підтримка жінок у науці – це не просто соціальна відповідальність, це стратегічна інвестиція у майбутнє. Ми глибоко переконані, що різноманітність, зокрема гендерна, є рушійною силою інновацій та прогресу. Історії наших лауреаток – це джерело невичерпного натхнення, які демонструють надзвичайну стійкість, професіоналізм та прагнення до самореалізації, навіть у найскладніших умовах. Вони є живим доказом того, що українські жінки-науковиці можуть досягати вершин і бути прикладом для всього світу".

Голова представництва UNESCO в Україні К'яра Децці Бардескі відзначила важливість премії і наголосила, що співпраця UNESCO та L'Oréal в цьому напрямку — це дуже практичний інструмент.

"Перш за все я хотіла б наголосити на тому, що система ООН і UNESCO як частина цієї системи робить великий наголос в програмуванні своєї діяльності саме на реалізацію гендерної рівності. І ми віримо в те, що ці інноваційні, практичні рішення можливі тільки тоді, коли будуть об'єднані зусилля як чоловіків, так і жінок", — зазначила представниця UNESCO.

Про дослідження

Основною метою дослідження є оцінка впливу премії на професійну діяльність лауреаток, їх кар’єрний розвиток та загалом на наукову спільноту України. Для організаторів важливо було зрозуміти, які зміни відбулися за 6 років існування премії, як вона допомогла в розвитку та досягненням переможець, а також виявити можливості для покращення премії та її популяризації серед науковиць.

За словами голови правління центру "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності" Марини Саприкіної, яка є партнеркою L'Oréal у реалізації програми, одне з найбільших досягнень премії полягає у тому, що науковиці стають видимими як в Україні, так і за кордоном.

Вони просуваються кар’єрними сходами, їх помічає керівництво, залучає до грантів. Жінок запрошують на роботу та до участі у професійних заходах за кордон.

Так, з 18 українських лауреаток троє стали членкинями-кореспондентками НАН України, шестеро захистили докторські дисертації, п'ятеро отримали професорські звання.

Податися на премію можна за посиланням: https://forwomeninscience.in.ua/

Про премію L'Oréal-UNESCO "Для жінок у науці"

Фундація L’Oréal започаткувала програму "Для жінок у науці" 1998 року в партнерстві з UNESCO. Вже 27 років ця ініціатива сприяє збільшенню кількості жінок у науці, заохочує молодих жінок до наукової діяльності, допомагає талановитим науковицям у їхній кар’єрі.

Від самого запровадження Премії L’Oréal — UNESCO вже понад 4100 талановитих молодих жінок-науковиць, серед яких є кандидатки наук та аспірантки, здобули визнання й підтримку в 117 країнах, а сім – отримали Нобелівську премію.Українська премія запроваджена у 2018 році і є частиною глобальної премії. За 6 років існування премії, Україні визнання здобули 18 жінок.