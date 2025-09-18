Усі розділи
Лабораторія CSD LAB: навчаючи майбутніх лікарів, інвестуємо в майбутнє медицини

Кадровий дефіцит сьогодні — виклик для більшості галузей, і медицина тут не виняток. Подолати його можна не точковими рішеннями, а системною стратегією. У CSD LAB це добре усвідомлюють. Лабораторія з унікальним для України досвідом у сфері патоморфологічної діагностики будує власний шлях розвитку — через інвестиції в людей і знання.

Щороку тут виконують понад 1,5 млн досліджень: від базових аналізів до складних генетичних тестів. Попри виклики війни, мережа не лише зберігає темп роботи, а й активно розвивається, створюючи нові робочі місця. CSD LAB вже налічує 183 відділення по всій країні, і 44 з них відкрито саме цього року.

На виклики команда дивиться крізь призму можливостей. Звідси й рішення — сформувати сильну школу патологічної анатомії та молекулярної діагностики. Логіка проста: якщо фахівців бракує, їх потрібно "виростити". Йдеться про повний цикл підготовки, від навчальних програм до менторства від провідних експертів.

Програми для інтернів як інвестиція в майбутнє медицини

CSD LAB — одна з найбільших патоморфологічних лабораторій Східної Європи. Тут досвід не зберігають "у стінах", а передають далі, формуючи покоління лікарів, які рухатимуть медицину вперед.

Вже понад п’ять років лабораторія є базою інтернатури для майбутніх лікарів-патологоанатомів. У серпні стартувала нова хвиля програми. Випускники медичних університетів не лише офіційно проходять інтернатуру, а й долучаються до розширеної практичної програми. Вона включає авторські лекції, регулярні заняття, індивідуальне менторство та консультації. Це не просто практика, а доступ до унікального професійного середовища, де майбутні лікарі отримують знання від тих, хто сьогодні визначає стандарти галузі.

У CSD LAB переконані, що сучасна патологічна анатомія руйнує застарілі стереотипи, які асоціюють професію патологоанатома виключно з роботою у морзі. Передусім це точна діагностика онкологічних, дерматологічних, гастроентерологічних та інших захворювань. Саме від висновку патоморфолога залежить вибір терапії для пацієнта, а отже — шанс на одужання.

"Патоморфолог сьогодні — одна з найбільш інтелектуальних медичних професій у світі. Фахівець має володіти методами морфологічних досліджень, глибоко розуміти клінічні картини та орієнтуватися у багатьох суміжних галузях. 
Втім, система підготовки лікарів в Україні досі далека від міжнародних стандартів. Наприклад, у США інтернатура з патологічної анатомії триває п’ять років, після чого лікар може пройти ще дворічну вузьку спеціалізацію. В Україні ж уся інтернатура обмежується лише півтора роками. Саме тому ми прагнемо дати нашим інтернам більше — знання, які допоможуть відповідати викликам сучасної медицини", — зазначають у компанії.

Досвід мережі лабораторій доводить: навіть у найскладніші часи стійкість галузі забезпечують люди й інновації. Це знання, які передаються від команди до команди, і навички, що формують майбутнє. Саме така стратегія працює.

Серце лабораторії — її команда

Сьогодні в CSD LAB працює майже тисяча фахівців, і кожен відповідає за свою ділянку роботи. Це лікарі-лаборанти та патоморфологи, молекулярні біологи й генетики, медичні сестри, реєстратори, менеджери з якості та багато інших спеціалістів, без яких неможлива точна діагностика. Серед них — чимало людей із науковими ступенями та викладацьким досвідом. Це лікарі нового покоління: доказові, прогресивні, вмотивовані.

В CSD LAB добре знають: лише в руках професіоналів технології стають інструментом, що рятує життя. Саме тому тут створили середовище, де фахівці не просто виконують свою роботу, а щодня зростають. Вони виступають на міжнародних конференціях, проходять стажування за кордоном, впроваджують новітні методи доказової діагностики та відбирають для українських пацієнтів найефективніші практики.

Все частіше відділення з мікроскопом на логотипі називають "лабораторією турботи". І це не випадково: мережа дбає про клієнтів не лише результатами аналізів, а й атмосферою чуйності та комфорту на кожному етапі. Така ж політика діє й усередині компанії — тут піклуються про своїх людей.

"Відчувати турботу важливо завжди, а особливо у такі непрості часи. Саме тому у нас працює корпоративний психолог, який допомагає як окремим співробітникам, так і департаментам у цілому. Ми організовуємо регулярні тренування, заняття йогою, вечори настільних ігор. Усе це допомагає зняти стрес, відновити баланс і залишатися в ресурсі", — розповідає директор з управління персоналом компанії Юлія Мусієнко.

Мікроскоп бачить клітини, але лікар бачить життя. Саме тому CSD LAB підтримує команду й інвестує в нове покоління фахівців, від яких залежить майбутнє української медицини.

