"Готовий пожертвувати життям": латвієць напівголим подолає 100 км, щоб допомогти Україні

Латвієць подолає 100 км без їжі та напівголим, щоб зібрати на дрони Україні

На підтримку України 24 лютого 2024 року – у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ – латвієць Клістерс Мінс збирається пробігти 100 кілометрів без їжі та практично без одягу.

У такий спосіб чоловік хоче заохотити людей донатити на дрони для України, пише tv3.lv.

За словами Мінса, така ідея виникла у нього приблизно пів року тому. Спочатку він планував пробігти дистанцію як "тренування для себе". Однак потім вирішив подолати ультрамарафон, аби підтримати Україну.

Чоловік має на меті пробігти 100 кілометрів від населеного пункту Рагаціємс до села Колка без їжі та одягу, після чого планує заплив у Балтійському морі.



Скільки часу це займе – передбачити складно, адже все залежить від погоди.



"Погода обіцяє бути дощовою та вітряною. Плюс до всього, в планах не їсти, тому наразі приймаю різні види вітамінів. Відмова від їжі, тривалість відстані, холод і частота серцевих скорочень є найскладнішими факторами", – каже Мінс.



Чоловік додає: раніше ультрамарафонську дистанцію він не долав, лише марафонську. Програму підготовки йому допомагали складати найкращі ультрамарафонці Латвії.



"Я встаю близько 5:30 ранку, потім у мене тренування з бігу на 10 кілометрів, потім тренування на брусах", – каже він.



Також чоловік займається медитацією, приймає крижані ванни, холодний душ.



Забіг супроводжуватиме медичний персонал. Початок ультрамарафону – о 17:00.



Як розповів Клістерс Мінс "УП. Життя", у нього багато друзів з України, які зараз воюють на передовій. Він тренувався 6 місяців, а вирішив не їсти і бігти практично голим, аби підтримати українських солдатів, які іноді не мають можливості поїсти і мерзнуть в окопах взимку.



"За планами, ультрамарафон триватиме приблизно 16 годин. Під час забігу я збиратиму кошти на дрони. Всі охочі можуть слідкувати за моїм марафоном у моєму профілі у Meta. Я дізнавався, що таким чином зможу ще й встановити світовий рекорд, бо ніхто взимку не біг ультрамарафон майже голим і без харчування. А на фініші у мене буде заплив в Балтійському морі", – каже бігун.



Клістерс Мінс закликає людей підтримати його місію: як донатами, так і звичайними словами. Каже, це "зміцнить його думки і додасть сил".



"Я цілком усвідомлюю, що можу померти під час цього забігу, але я готовий пожертвувати своїм життям заради цього", – наголошує він.





